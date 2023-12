Papa Francisco critica 'afán de mostrarse en redes sociales' durante la Navidad

Hace unos días, el Papa Francisco dio su discurso para anticipar la llegada de la Navidad a los empleados del Vaticano y criticó esta era en la que prevalece la obsesión por la apariencia, señalando cómo la sociedad actual se esfuerza por exhibirse, especialmente, en las redes sociales.

Asimismo, le pidió a los empleados del vaticano y a sus familia que en esta Navidad miren en sus casas "la sencillez del belén" y le deseó a las familias y a sus hijos un estilo de vida basado "en lo oculto y lo pequeño".



Según el Papa, en esta época las personas parecen estar obsesionadas con la apariencia. "Todo el mundo intenta exhibirse: es la época del maquillaje, no solo de la cara, sino también del alma, y esto es malo, sobre todo a través de las llamadas redes sociales", comentó.



También, añadió: “Es un poco como querer copas de cristal valiosas sin preocuparse de sí el vino es bueno. Pero en la familia las apariencias y las máscaras no cuentan, o en todo caso no duran mucho; lo que importa es que no falte el buen vino del amor, la ternura y la comprensión mutua”.

“Y el amor, lo sabemos bien, no hace ruido. Lo vivimos en lo oculto y en la pequeñez de los gestos cotidianos, en la atención que sabemos intercambiar (...) Esto es lo que les deseo: que estén atentos, en sus casas y en sus familias, a las pequeñas cosas de cada día, a los pequeños gestos de gratitud, a la consideración del cuidado. Mirando el belén podemos imaginar la preocupación y la ternura de María y José por el niño que nacía. Quiero desearte este estilo", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

