Fernando Segura es el padre de una menor de un año y tiene meses -por vía de adopción- que denunció públicamente a los servidores públicos de Migración Colombia por, según él, haber incurrido en “abuso de autoridad, maltrato, violación de los derechos a la intimidad y falta de supuesto de buena fe”.



Según relató el ciudadano en un video en redes sociales, se disponía a hacer un viaje internacional con su hija por primera vez el pasado 18 de marzo. Sin embargo, cuando llegó a la ventanilla de migración, se encontró con una serie de obstáculos.

En un inicio, señaló Segura, le dijeron que la Registraduría debía validar la autenticidad del registro civil de la menor para que pudiesen abordar el vuelo. Sumado a lo anterior, el hombre debía presentar el documento original de la sentencia de adopción que contenía información de carácter privado de su hija.



Una vez hizo entrega de los documentos, Fernando aseguró que lo sacaron de la fila de Migración Colombia y, acto seguido, lo llevaron hasta las oficinas de atención al ciudadano, en donde, según su relato, lo gritaron.

“Cuando estábamos en esta situación se pusieron a leer la sentencia. Yo pedí que no la leyeran, que era información íntima y de la vida privada de mi hija (...) Me gritaron y me respondieron que ellos eran la autoridad y que ellos debían saber por qué la niña no estaba con su madre real y sí con un hombre soltero como yo”, detalló ante la cámara.



Después de alrededor de dos horas, Segura pudo salir del aislamiento y abordar su vuelo, no sin antes verse en la obligación de entregar tanto el registro civil como la sentencia de custodia original que comprobaban que, en efecto, él era el padre de la menor legalmente.

“Migración Colombia desconoce de la normatividad nacional, discrimina, viola los derechos a la intimidad, viola el derecho a la igualdad y adicionalmente atenta contra el postulado constitucional de buena fe porque dudaron de la veracidad de los documentos”, puntualizó Fernando hacia el final del metraje.

¿Qué dijo Migración Colombia?

Después de que se hiciera pública la denuncia de Fernando Segura, la entidad decidió pronunciarse ante los hechos. Entre otras cosas, Martha Hernández, subdirectora de Control Migratorio, aclaró que el oficial de Migración Colombia, “en ejercicio de sus funciones y competencias, adelantó el trámite de control migratorio conforme las normas vigentes y con apego a la legalidad”.



Con respecto a la exigencia y verificación de la documentación aportada por el viajero, informó que “debía ser validada por el Oficial de Migración conforme a la normativa vigente, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de verificar la autenticidad y validez del registro civil de nacimiento de la menor, para establecer su filiación y parentesco con sus padres”.

Dentro del comunicado, Migración Colombia explica que el Código de Infancia (Ley 1098 de 2006) establece en su artículo 128 que para salir del país con niños, niñas y adolescentes adoptados, se debe presentar la sentencia de adopción ejecutoriada. En esa línea, las autoridades podrán exigir una “copia de la providencia con la constancia de ejecutoria”.



“Conforme a lo establecido en la guía y manual de control migratorio sobre niños, niñas y adolescentes, para el caso de los niños, niñas y adolescentes adoptados, se estipula que el oficial de migración deberá dejar consignado en nuestros sistemas de información, los datos que figuran en la sentencia de adopción, esto para que en posteriores salidas del país del menor no se solicite nuevamente la sentencia”, señala el comunicado.

