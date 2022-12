La empresaria y Dj Yina Calderón es una de las celebridades más polémicas del país, pues constantemente está envuelta en controversias con otros famosos, por sus fiestas y también por sus cambios de look extremos.

La Dj de guaracha es muy activa en redes sociales y suele mostrarle a sus seguidores lo que pasa en su día a día. En esta ocasión, Calderón ha estado un poco alejada de las plataformas digitales. Por lo que sus seguidores han empezado a cuestionarse, si le paso algo o está tomando un descanso en esta temporada decembrina.



Sin embargo, Yina decidió aclarar esta situación y en sus historias de Instagram publicó un mensaje que dejó sorprendido a muchos, pues expresa el motivo por el cual ha estado ausente y se debe a un problema familiar que tuvo con su papá.



“Perdón por lo perdida, pero ando resolviendo algo horrible, robaron la camioneta de mi papá entonces ando resolviendo eso, pronto les cuento más”, escribió.



Este mensaje ha sido reposteado por una página que se dedica a seguir la vida de los famosas y ahí sus seguidores le han comentado que esperan que los miembros de su familia se encuentren bien y que puedan resolver rápido esta situación.



En el pasado mes de septiembre, la Dj había sido víctima de una modalidad de robo denominada ‘los rompevidrios’.



"Por qué hacen esto, o sea por qué, ¿yo qué les he hecho? O sea miren cómo me dañaron la camioneta, me rompieron vidrios, se llevaron las maletas de mis amigos, computadores. A Samuel se le llevaron todo, ¿por qué son así? pero yo hago algo”, comentó en sus historias de Instagram.



En ese momento, la empresaria había comentado que estaba pensando en contratar seguridad privada para ella y su familia.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

