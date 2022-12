En medio de las especulaciones de un posible rompimiento con la influencer y madre de su único hijo, Maya Nazor, el rapero mexicano Santa Fe Klan se encuentra en el ojo público. Sus fanáticos están al tanto de todo lo que le sucede, por lo que quedaron anonadados por el último inconveniente que habría presentado su familia.

La prensa mexicana reportó que su padre, Ricardo Quezada, resultó herido junto a uno de sus escoltas en medio de un altercado que sostuvo con sus vecinos en el barrio de Santa Fe, en Guanajuato (México).

El progenitor de Santa Fe, al parecer, sostuvo una acalorada discusión con algunos de sus vecinos y estos, a manera de represalia, acudieron hasta el domicilio de Quezada para abrir fuego en su contra.

Según contaron presuntos testigos al canal de noticias 'ABC', cuando llegaron al lugar, los atacantes se encontraron con varios elementos de seguridad contratados por el cantante para la protección de su familia y fue así que empezó la balacera.



Durante el altercado, tanto Quezada como uno de los escoltas del cantante resultaron heridos.

La bala rozo una de sus manos. Por fortuna, no tuvo ninguna consecuencia grave y no necesitó de atención médica. Caso contrario al escolta, quien recibió un impacto directo en un pie y habría sido trasladado a un hospital particular de la capital mexicana.

Cabe destacar que hasta el momento ni el músico, que es reconocido por su participación en el soundtrack de la película de Marvel 'Black Panther: Wakanda Forever', ni nadie de su familia ha hablado al respecto del incidente y tampoco ha confirmado que esta información sea cierta.

*Con información de El Universal (México) / GDA