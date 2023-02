El mundo de la farándula internacional se ha conmocionado con la noticia de la nueva relación amorosa del padre de Neymar Jr., pues desde que se separó de Nadine Goncalves en 2016, no se le había visto con otra mujer. El hombre se dejó ver con su nueva pareja en los Carnavales de Río de Janeiro que por estos días se están celebrando en Brasil.



(Lea: 'A Residente hay que mirarlo con otros ojos', mamá de J Balvin sobre 'tiraera').

Prácticamente desde el nacimiento de su carrera futbolística, el delantero y su familia dieron mucho de qué hablar. Con sus primeras actuaciones destacadas en Santos, el mundo del fútbol comenzó a mirar de cerca lo que ocurría con el brasileño.

Facebook Twitter Linkedin

Neymar Sr. con su nueva novia, la empresaria Andrei Bernardi. Foto: Twitter: @Obelisc97698623

Eso se magnificó con su pase al Barcelona y luego al PSG, donde continúa el compañero y amigo de Lionel Messi. Sin embargo, en ese traspaso al fútbol europeo y a lo largo de su carrera, Neymar Jr. tuvo más de un problema con su papá.



Además, de asperezas y choques en el trato, su pase desde Brasil al equipo español tuvo algunas cuestiones que llamaron la atención de la Justicia y que incluso obligaron al jugador a declarar. En ese contexto, la relación del brasileño con Neymar da Silva no es la mejor.



(Lea: Regla de los 3 meses: por qué mujeres esperan a semana 12 para anunciar embarazo).



De igual forma, Neymar padre volvió a ser noticia a causa de su sorpresiva aparición el Sambódromo da Marquês de Sapucaí, el escenario al aire libre donde desfilan las escuelas de samba durante el carnaval. Allí, su hija, la influencer Rafaella Santos, participó como parte de Académicos do Salgueiro.



Allí, se dejó ver con Mariane Bernardi Santos, su nueva pareja. La mujer es la madre de Andrei Bernardi, un íntimo amigo de Neymar Jr., que además habría sido el encargado de presentarlos y quien posibilitó que comience esta historia de amor.



Entre las particularidades que existen de este vínculo es que el empresario es 13 años mayor que su pareja. Hasta el momento el futbolista del PSG no se ha pronunciado ante el hecho, como sí lo hizo en 2020, cuando anunció el noviazgo de su madre con un gamer de 22 años.



(También: Pidió comida vegana en un vuelo y le dieron una banana).

Facebook Twitter Linkedin

Rafaella, hermana de Neymar 4en los carnavales de Río. Foto: Instagram @Rafaella

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL*

EL TIEMPO

Con información de La Nación, Argentina (GDA)