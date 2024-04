Papá de 'La segura' apareció para pedirle perdón después de que deseó que quedara cuadriplejíca

Tras la fuerte confesión de 'La segura' en 'La casa de los famosos', el papá de la joven apareció y dio su versión sobre el momento en el que la mujer fue víctima de un ataque con arma de fuego y perdió la movilidad de sus piernas.

En días pasados, la influencer realizó la actividad llamada 'Línea de vida' en 'La casa de los famosos' y allí narró uno de los momentos más dolorosos que tuvo que vivir por su papá, pues 'La segura' dijo que él se había convertido en "el villano de mi vida".

Natalia Segura fue víctima de un ataque con arma de fuego y tuvo que ser sometida a dos cirugías y los médicos le informaron que podía perder la movilidad de sus piernas.

"Cambió completamente mi vida. Quedé sin la movilidad de mis piernas por completo… Mi vida se derrumbó por completo, lo primero que le dije a Dios fue que si no me regresaba la movilidad de mis piernas acabaría con mi vida", dijo.

@canalrcn La Segura abrió su corazón y reveló los momentos más duros de su vida, entre estos, la ausencia de su padre. 😰😓 #TikTokMeHizoVer Sigamos descubriendo todo lo que pasa con los 14 habitantes de #LaCasaDeLosFamososCol por el @Canalrcn y por la señal en vivo de ViX 24//7. ♬ sonido original - CanalRCN

Mientras enfrentaba este difícil momento, tuvo que enfrentar las crudas palabras de su progenitor, pues 'La segura' no ha podido "perdonarle que me haya dicho que ojalá quedara cuadripléjica ¿cómo le dice un padre eso a su hija?".

Frente a estas afirmaciones, Alexander Segura, papá de la influencer, habló con el medio 'Tu barco news' y pidió perdón a Natalia por las palabras expresadas en 2018.

#TuOpinión | Papá de ‘La Segura’, Alexander Segura, arrepentido de haberle deseado el mal a su hija; le mandó mensaje. pic.twitter.com/s1gpnScUWt — TUBARCO (@tubarconews) April 12, 2024

El hombre inició recordando que las palabras fueron mucho más fuertes de lo que dijo la influenciadora: "Si usted me queda sin movilidad y me la gano para Dios, no hay ningún problema, pero si veo que usted se me va a parar y se va a poner a correr, yo prefiero que me la deje sentadita o que se me la lleve. Eso no va a cambiar nunca".

Luego de esto, le expresó a Natalia Segura que le pide perdón por lo ocurrio: "Muchas veces he llorado porque te amo, porque sé que has sufrido. Solo te digo que te amo mucho, eres un orgullo para mí", puntualizó al medio.

