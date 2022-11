“¿Quién grabó esa vaina?” fue lo primero que dijo el exvocalista de ‘Los Diablitos’ cuando escuchó por primera vez el gran éxito de su ya fallecido hijo, Kaleth Morales.



En una entrevista hecha para la emisora colombiana ‘Tropicana’, el cantautor oriundo de Valledupar, Miguel Morales, habló sobre los primeros pasos de su hijo en la música y todas las discusiones que tuvo con él al respecto.

Según lo que relató, el intérprete de ‘Mi mejor canción’ había reconocido las habilidades musicales de Kaleth a una temprana edad; sin embargo, siempre estuvo en desacuerdo debido a que quería que fuera médico.



“Yo quería tener un médico, un abogado y un odontólogo, pero nunca le prohibí a mi hijo que cantara, sino que primero fuera profesional en una carrera y que después se dedicara a su música porque él tenía el talento”, explicó.



Tanto fue su deseo, que lo envió a estudiar medicina a la Universidad del Sinú de Cartagena, lugar en donde culminó sus estudios, convirtiéndose en compositor, cantante y médico general.

Durante su internado, Kaleth se adentró más en el mundo del vallenato y comenzó a escribir éxitos como ‘Me la juego toda’, una pieza que al final fue interpretada por Juancho De la Espriella y Silvestre Dangond.



Aún así, su verdadero salto a la fama fue cuando publicó 'Vivo en el limbo', canción que lo llevaría a ser reconocido incluso como el líder de la ‘Nueva Ola’ del vallenato. No obstante, el hecho de que estuviera posicionado como uno de los mejores temas del momento, no significaba que todo mundo tuviera que gustar el.



“Yo iba en un taxi en Cartagena y escuchaba: ‘Te veo y me siento', que 'la tía universal’ y dije: ‘No pero ese disco... ¿Quién grabó esa vaina?’ Y le dije al taxista que cambiara a otra emisora y sonaba el mismo disco. ‘Entonces, ¿quién grabó esa vaina?’ -le preguntó Miguel al taxista- ‘No, el hijo de Miguel Morales’. Yo llegué y le dije: ‘Oye pero tú sí estás jodido, cómo vas a dañar una vaina que llevo haciendo una carrera con tanto sentimiento’”, comentó el interprete de 62 años.

Después de ello enfrentó a su hijo, le reclamó sobre la canción y su carrera. El artista relata que fue una discusión fuerte, pero que de igual manera su vástago decidió seguir con sus sueños. “Pero cójala suave viejo. Papi, yo no voy a cantar como tú, que vives llorando. No voy a componer como tú ni voy a bailar como tú. Yo voy a romper al vallenato en dos”, le respondió.



Cabe recordar que el creador de la ‘Nueva Ola’ sufrió hace 17 años un accidente de tránsito en la carretera que comunica a Cartagena con Valledupar, entre los municipios de Plato y Nueva Granada, Magdalena.



Con tan solo 21 años, el joven padre de dos hijos murió en el Nuevo Hospital de Bocagrande, Cartagena, tras haber estado en coma durante 15 días después del accidente.

