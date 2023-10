Andrea Valdiri responde indirecta del papá de Saruma: ‘Bienvenidos al mundo real’

En los primeros días del mes julio del presente año, comenzaron a surgir rumores sobre la separación de los ‘influencers’ Andrea Valdiri y Felipe Saruma, quienes se casaron en abril de 2022, aproximadamente un año después de que hicieran pública su relación por medio de redes sociales.



Como ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, sus seguidores están pendientes de todo lo que ocurre entre ellos, por esto mismo, se fijaron en que la también empresaria ya no llevaba su anillo de bodas, a lo cual ella respondió que esto se debía a que este objeto representativo le había quedado grande porque bajó de peso.

Sin embargo, estas declaraciones no dejaron conformes a sus fanáticos, puesto que han resaltado que ya no se les ha vuelto a ver juntos, lo cual puede resultar extraño debido a que siempre presumen su amor en las redes sociales.



Recientemente, los internautas han encontrado un inconformismo por parte del papá de Saruma, Samy Camargo, desde que lo sacaron de un proyecto, por lo que desde ese día ha publicado metrajes en relación con su hijo y su molestia. Sin embargo, algo llamó la atención de los usuarios de Instagram.



El 10 de octubre, el padre del influencer publicó un metraje en el que habla sobre la personalidad ‘narcisista’ y cómo estas personas alejan a otras personas de sus seres amados para poder controlarlas por medio de manipulaciones, engaños, mentiras, maltratos físicos y psicológicos.



Ante estas duras palabras, los seguidores de Camargo han intuido que este mensaje va dirigido a Andrea Valdiri, dejando mensajes como: “Todos sabemos de qué hablas nuestro querido Samy”, “Creo que ya entendemos lo que pasa”, “El que la entendió, le entendió, afortunadamente la víctima tiene la mejor medicina, su familia”, entre otros.

Andrea Valdiri contesta ante supuesta indirecta

Tras las especulaciones de los internautas, la influencer decidió tomar un espacio en sus historias para responder ante este mensaje, allí escribió: “‘Tal vez’, para algunos ser un narcisista sea (quien) llena los vacíos con cosas materiales, que soy una inestable, que compró la amistad con lo material”.



“Que no soy un ser de luz y muchas cosas que rodean solo en lo negativo. Tal vez, bienvenidos al mundo real, donde es más cómodo arrojar tu basura e incitar el odio hacia los demás. Existen otros que conocen verdaderamente tu corazón a pesar de los errores que cometes en la vida”.



“Ser auténtico y defender la verdad tiene un alto precio y no todos están dispuestos a asumirlo, por eso es sano permitir que la gente sea lo que es, aunque sea doloroso. Aprendí a mirarlos con ojos de compasión y aunque al principio me ven como la mala de la película, al final reconocen que soy un ser humano con un gran corazón”.



“Las acciones hablan por sí solas. Con la frente en alto, dañada de fábrica”, culminó el mensaje la influencer Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri fuertemente criticada, le piden la verdad de su relación con Felipe Saruma.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO