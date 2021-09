Britney Spears es libre: su papá Jamie Lynn Spears ya no es su tutor legal

La Corte Superior de Los Ángeles (EE.UU.) suspendió este miércoles, 29 de septiembre, al padre de Britney Spears como su tutor legal. Jamie Lynn Spears ha ejercido este cargo durante más de 13 años.



La decisión de la jueza Brenda Penny supone una victoria para la cantante, quien el pasado junio se pronunció por primera vez en contra de su progenitor, aunque la tutela se mantendrá a cargo de un funcionario del estado de California con carácter temporal.



Después del escándalo mediático que acarreó la declaración de la artista, Jamie Spears cambió de parecer y pidió terminar la cuestionada tutela, algo que el abogado de Britney quería posponer para tomar el control de la misma e investigar sus posibles abusos.



Cabe resaltar que el caso de la artista, quien había estado bajo el control legal de su padre desde 2008, dio un giro inesperado este fin de semana, después de que The New York Times publicó un reportaje con declaraciones de tres personas que han trabajado para Britney durante su tutela: un empleado de seguridad, una asistente y su jefa de vestuario.



Entre las declaraciones más polémicas, el exempleado de seguridad afirmó que el progenitor mandó a colocar micrófonos en la casa de Britney, cuyas llamadas y mensajes eran interceptados, incluso las comunicaciones con su propio abogado.



Por su parte, Jamie Spears ha defendido que con su tutela salvó a la artista de caer en malas influencias que habrían echado a perder su patrimonio de 60 millones de dólares y que todo lo demás son rumores que no se corresponden con la realidad.



