'Nunca lo olvidaré': papá de Andrés Colmenares recuerda a su hijo con sentido mensaje

"La única despedida que no se me olvida ni olvidaré nunca", fue lo que escribió Luis Colmenares en su cuenta de X (antes Twitter) con el fin de conmemorar a su hijo, Andrés Colmenares.



En este 2023 se cumplen 13 años desde que el joven universitario fue encontrado sin vida en El Virrey, y para recordarlo, Colmenares, le dedicó algunas palabras en sus redes sociales.

"Hace trece años como a esta hora (4:00 p.m.) nos estábamos despidiendo, dándonos el último beso y el último abrazo para no volverlos a sentir más nunca en esta vida. Con los años comprendí por qué me abrazaste tan fuerte. La única despedida que no se me olvida ni olvidaré nunca. Solo me consuela sentir que ese beso y ese abrazo lo sigo compartiendo con Jorge Luis", posteó, evocando el momento en el que vio por última vez a su hijo, quien estudiaba economía e ingeniería en la Universidad de los Andes.

El 'caso Colmenares' es tal vez uno de los más sonados en Colombia, debido a las grandes incógnitas que aún quedan. Inicialmente, el 31 de octubre de 2010, las autoridades determinaron que su fallecimiento fue producto de un accidente, sugiriendo que había caído y golpeado su cabeza, pero la versión de la familia Colmenares contradecía esta teoría y planteaba la posibilidad de un homicidio.



Durante años, se llevaron a cabo investigaciones y juicios, con testimonios contradictorios y teorías diversas sobre lo que realmente sucedió esa noche.



Finalmente, en 2016, un tribunal absolvió a Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas, los acusados en el caso. Sin embargo, en el 2017, Luis Andrés Colmenares fue reconocido oficialmente como víctima de homicidio, revocando así la versión inicial de un accidente.

Luis Andrés Colmenares, el estudiante que murió el 31 de octubre del 2010. Foto: Archivo particular / EL TIEMPO

Caso Colmenares: Jessy Quintero demandó a la Nación

A pesar de que los procesos judiciales en el caso ya concluyeron, Jessy Quintero deicidió presentar una demanda millonaria contra la Nación, reclamando compensación por los sufrimientos que experimentó durante su implicación en el caso.

En 2011, Quintero fue detenida por la Fiscalía bajo cargos de falso testimonio y encubrimiento. Después de un juicio, en febrero de 2017, fue declarada inocente en la primera instancia, y esta decisión fue ratificada por la justicia en mayo de 2021.



El Juzgado 59 Administrativo de Bogotá aceptó para revisión la demanda presentada por ella, la cual va dirigida contra la Fiscalía, el sistema judicial en sí y el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Este tribunal se encargará de conducir el proceso legal correspondiente.

El mensaje del padre de Colmenares a Laura Moreno y Jessy Quintero

