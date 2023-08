Paola Turbay es una de las famosas más reconocidas de la farándula colombiana, pues fue Señorita Colombia en 1991 y también ha participado en la televisión como presentadora y actriz en producciones cómo: ‘Ana de Nadie’, ‘Mentiras perfectas’, ‘Colombia tiene talento’, entre otras.

Recientemente, su último proyecto, 'Ana de Nadie', llegó a fin. Esto ha ocasionado que en redes sociales se cree el rumor de que Turbay ya estaría pensando en participar en otra producción. Aunque todavía se desconoce cuál es, se dice que ella quería interpretar un papel completamente diferente al que realizó últimamente.



Incluso, se ha dicho que posiblemente participe en la segunda temporada de la famosa producción del canal Caracol, 'La venganza de Analia', en la que también participa la exreina de belleza Carolina Gómez.



Aunque la actriz no ha confirmado en que producción va a estar, se sabe que ya se está preparando para hacer un nuevo personaje, pues en su cuenta de Instagram mostró que se realizó un drástico cambio de look.

Al inicio del video, Paola explicó que decidió cortarse el cabello y que también probaría un nuevo tono, el cual parecía ser un rojo intenso.



"No pensé que fuera a meterme en otro personaje tan rápido, pero me llegó y ahora hay que hacer cambió de look y de color", afirmó.



La actriz mostró cuando le cortaron el cabello, se lo lavaron y se lo tinturaron de rojo. Pero al parecer este tono no le gustó y se lo cambió a un negro intenso.



Varios de sus seguidores han elogiado su nuevo cambio de look y le han comentado que se ve “espectacular”.



"Esta mujer con el cabello verde, rojo, amarillo, negro, café, etc.. Sigue viéndose sencillamente espectacular", "Ame como te quedo el rojo, pero con el pelo así negro te ves Uff divina", "¡Está aún más linda!! ¡Mucho éxito en tu nuevo proyecto!, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

