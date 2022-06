Hace algún tiempo la cuenta de Instagram de la línea de cosméticos de Paola Turbay, 24/7, anunció su cierre.

"Después de siete años de compartir con ustedes un universo lleno de salud, bienestar y amor propio, nos vemos obligados a suspender operaciones por razones que se salen de nuestras manos", se lee en la publicación.

Desde entonces, muchos de sus fieles clientes se cuestionan ¿por qué Paola Turbay cerró su marca de belleza?

(Lea también: Tatán Mejía lanza colección de NFTs: son más de 4.100 activos).

La razón es que la ex señorita Colombia es una de las víctimas de las irregularidades cometidas por la empresaria Katherine Loaiza Galeano, quien se encargaba de la parte administrativa de los productos de belleza.

Facebook Twitter Linkedin

Paola Turbay pretendía 'democratizar' la belleza con su marca 24/7. Foto: Instagram:@paolaturbay

En entrevista con 'La W Radio', Paola contó cómo se vio vulnerada en su buena fe, pues creyó en las referencias que tenía de Loaiza y en las ganas que mostró la empresaria de ayudarle con su línea cosmética, luego de que en 2018 la comecializadora con la que trabajaba quebrara.

"A finales de 2018 me vi en la obligación de tomar uno de dos caminos. Uno era el fin de 24/7 o, dos, podía arrancar de nuevo esta marca tan bonita... En medio de este dilema me encuentro con Katherine Loaiza, ella llega a ofrecerme lanzar una línea de maquillaje para almacenes D1", relató Turbay a la emisora.

(De interés: Manuela Gutiérrez, influenciadora colombiana, le responde a chef mexicano).

La ex reina explicó que llegó a un acuerdo con Loaiza, pero nunca firmó ningún tipo de sociedad. La idea era que la mujer se encargaba de todos los procesos administrativos y Paola solo se ocupaba de poner su imagen y del área de comunicaciones.

"Yo invertí 300 millones de pesos. Yo ponía el derecho a usar la marca, mi imagen, todo el tema de comunicaciones, todo el tema de divulgación. Ellos se deberían encargar del tema administrativo, financiero, de toda la parte de oficina y, supuestamente, ellos también ponían 300 millones de pesos", especificó.

Las irregularidades

Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaba, pues a los pocos meses de poner en marcha la alianza, Paola empezó a recibir quejas de empleados y proovedores por demoras en los pagos y en la seguridad social.

(Puede leer: Papá de Shakira, William Mebarak, habría sido hospitalizado de nuevo).

Muchas veces Paola Turbay intentó llegar a un acuerdo con Katherine Loaiza, pero la mujer nunca respondía ante los cuestionamientos de la modelo, sino que siempre se comprometía a cambiar, pero no pasaba nada.

"Yo no estoy acostumbrada a que se le pague tarde a la gente o a que se le incumpla.", dijo la Señorita Colombia 1991 a la 'W Radio'.

Facebook Twitter Linkedin

Así era la línea de cosméticos de Paola Turbay que se distribuía en diferentes almacedes del país. Foto: Instagram: @paolaturbay

Ante el desorden financiero, las demoras en la entrega de inventario y los constantes problemas de planeación, Paola decidió salirse del proyecto, dejándo en manos de Loaiza la marca 24/7 skin, con el fin de que no se viera perjudicado su nombre.

(Además: Camille Vásquez, abogada de Johnny Depp, salvó a pasajero en un avión).

Casualmente, Turbay logró acceder a la plataforma administrativa de la línea de productos de belleza y descubrió que habían varios movimientos irregulares. Al parecer, había varios pagos desde 24/7 a proveedores y empleados de otras compañías de propiedad de Loaiza.

"Me di cuenta que ellos estaban haciendo todo para su beneficio... Como vi que había tanta irregularidad, como vi que los dineros que les generaban las ventas no los estaban destinando a lo que debían destinar, que era pagar a los proveedores, pagarle a los empleados, pagar sus EPS, pagar sus cesantías, pues entonces yo no podía patrocinar eso".

(¿Nos lee desde la App? Encuentre la imagen aquí).

De acuerdo con el testimonio que entregó a la emisora, a raíz de los terribles hallazgos decidió entrar a las redes sociales del emprendimiento y anunciar el cierre de producción. Además, intentó solucionar todo con los abogados de Loaiza, pero no llegaron a nada.

(Siga leyendo: Amber Heard escribiría un libro sobre su matrimonio con Johnny Depp).

Ahora, el tema está en manos de los abogados de la ex reina, quienes están buscando la mejor forma de resolver la situación. De momento, no se ha impuesto ninguna denuncia ante la Fiscalía, pero Paola Turbay dejó en claro que no va a permitir que su nombre se manche.

"No quiero perder mi plata ni mi tiempo. También es importante para mí que no quede manchado mi nombre porque, en 30 años de vida pública, jamás he tenido un escándalo", concluyó.

Más noticias

Marbelle se iría del país para seguir su carrera en México



Christian Nodal explota contra fanáticos y pide sacarlos de su concierto



Carlos Gardel: así fue el insólito recorrido del ataúd hasta Buenos Aires



Tendencias EL TIEMPO