Tras la noticia de que el niño genio que vendía dulces en las calles era falso, los internautas han creado una ola de rechazo hacia el video y el ‘influencer’ que publicó el contenido.



De hecho, varias figuras de la televisión también demostraron su molestia. Paola Turbay, por ejemplo, arremetió contra los creadores de contenido por el engaño. Seudoinfluenciadores, peleles y payasos, fueron algunas de las palabras que usó la mujer.

Resulta que la reconocida exreina de belleza, presentadora y actriz, al igual que millones usuarios, se sorprendió con la capacidad del menor para hacer las operaciones.



De hecho, ella publicó en su cuenta de Instagram que sabía de muchos interesados en patrocinar en 100 % los estudios y la vida del pequeño.



Sin embargo, horas más tardes de que el video se volviera viral en casi todas las redes sociales, el 'influencer’ que grabó al niño confesó que todo era falso.

Ayúdenme a encontrar este impresionante genio. Él y todos nuestros niños y niñas merecen estar en el camino virtuoso de la educación y las oportunidades. UNIDOS vamos a apoyarlo. Por favor quienes tengan información me escriben DM (Mensaje Privado) 🙏🏻 pic.twitter.com/pmd0PvT5D9 — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) January 15, 2023

"Es totalmente falso", reveló el creador de contenido, Andrés Arango. "La verdad lo que queremos es llevar conciencia. Los jóvenes no deben estar en la calle".



"Fue una trama que yo inventé para llevar conciencia a todos esos niños de Colombia que hoy no se han matriculado", añadió Arango en un video con el 'influencer' ElCejas Rivera.



El escándalo, al igual que el video, se viralizó, pues millones de usuarios estaban buscando más información del menor. No obstante, las declaraciones no eran lo que esperaban y empezó el gran debate.

Esta infortunada farsa de unos seudoinfluenciadores, peleles, payasos, que no sé qué intención tenían porque creo que ni plata le sacaron a eso FACEBOOK

TWITTER

Turbay se enteró de lo sucedido y dejó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram.



“Me enteré de la verdad del niño calculadora, Juan José. Esta infortunada farsa de unos seudoinfluenciadores, peleles, payasos, que no sé qué intención tenían porque creo que ni plata le sacaron a eso. Nos sentimos ilusionados, con las ganas de ayudar, y frustrados al saber que todo era mentira”, expresó.



Sin embargo, concluyó con una reflexión: "Tendremos que tener los ojos más abiertos, pero no perdamos la confianza porque ya sabemos que somos gente buena, dispuesta a apoyar. Ojalá no volvamos a caer”.

