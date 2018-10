Peñalosa es el que mayor número de árboles ha plantado: Paola Turbay

Como parte de una entrevista con Martín de Francisco y Santiago Moure, para el programa La Tele Letal, Paola Turbay habló sobre el IndieBo, el Festival de Cine Independiente de Bogotá, y aprovechó para hablar de la gestión ambiental de Enrique Peñalosa y del concurso Miss Universo, entre otros temas.

Mientras Turbay contaba que el IndieBus ha estado en varios parques de Bogotá, Santiago Moure le preguntó con incredulidad si aún quedaban parques en la ciudad.

"Ahora hay parques nuevos...recién inaugurados y que antes eran un 'tierrero'", respondió.



Ante eso, Martín de Francisco le dijo que "también hay árboles recién talados".



“No, a ver, perdón. Esa carajada de los árboles... me muero de la pena. Primero que todo, Peñalosa fue el alcalde que mayor número de árboles plantó durante su administración y hasta el momento, el que más ha sembrado. Los árboles que están talando o son porque están enfermos o porque están dañando”, aseguró la exreina.

Y continuó: “a mí me da la impresión, por todo lo que le he visto, es que no hay nadie que proteja más el ecosistema. Ahora no me vayan a salir los que piensan que no, investiguen, yo he investigado y me he dado cuenta de que ha hecho bastantes cosas por arborizar, por crear zonas verdes, por crear lugares a donde la gente pueda ir a disfrutar y apropiarse de la ciudad. Lo que pasa es que a la gente le gusta pelear”, agregó.



Por último, aclaró que no es amiga de Peñalosa, pero que investiga. "Yo lo conozco y soy fan de su trabajo, y me he ganado una cantidad de enemigos, pero no me importa porque me darán la razón después”, concluyó.



