Paola Turbay ha sido una de las personas más reconocidas del entretenimiento colombiano. La mujer de 51 años ha sobresalido como reina de belleza, actriz, modelo y presentadora.



En la década de los 90, Turbay se hizo famosa por su papel en Miss Universo. La modelo fue la primera representante de Colombia en llegar tan lejos desde Luz Marina Zuluaga, que había ganado la competencia en 1958.



Ese año el concurso se llevó a cabo en Tailandia y la corona fue para Michelle McLean de Namibia. Foto: Archivo EL TIEMPO

1992 fue un año difícil para Colombia. El país estaba sumido en medio de los escándalos de corrupción, sicarios, narcotráfico y carteles de drogas. El virreinato de Paola Turbay fue una luz en medio del caos de la época.



Ahora 30 años después del concurso, Paola Turbay se confesó sobre los motivos por los que no quedó de reina. Aseguró que aunque está conforme con el segundo puesto, su objetivo era ganar.



Turbay fue Señorita Bogotá antes de llegar a representar a Colombia. Se hizo conocida por una respuesta que dio mientras concursaba en el país. Luego de qué le preguntarán qué haría si se convirtiera en presidente, respondió: “lo mismo que haría el presidente si fuera elegido reina: el ridículo”.



Miss Universo de 1992 se celebró en Bangkok, la capital de Tailandia, a donde llegó con un mes de anticipación para integrarse al grupo de candidatas. Turbay llevó un vestido diseñado por Alfredo Barraza para los distintos desfiles que tendría.



¿Por qué no ganó?

Paola Turbay escribió para ‘Soho’ la historia de su reinado. Aseguró que llegar a Tailandia no fue fácil, por culpa del cambio cultural. En ese país compartió habitación con la Señorita Chile, Marcela Vacarezza, y se hizo cercana a la representante de Ecuador, Soledad Diab.



“Yo no iba a pasar rico ni a crear amistades. ¡Yo iba a representar a mi país y a ganar! En mi cabeza no existía el fracaso. No solo porque soy así desde que tengo uso de razón, sino porque había jurado no volver a Colombia si no quedaba finalista”, manifestó la actriz.



Cuando llegó el gran día, Turbay utilizó para la gala un vestido rojo, que le habían recomendado las otras candidatas. La mujer estaba convencida en los últimos días de que ganaría el concurso y volvería a Colombia como reina.



En la ronda de preguntas, le hicieron el mismo interrogante que la había hecho famosa en el país. La cuestionaron sobre qué haría si llegara a la presidencia. Esta vez, Turbay respondió hablando de la paz mundial.



Finalmente, la coronada fue la señorita Namibia. A pesar de que quedó conforme, la exreina de belleza reveló lo que le dijo el presidente de Miss Universo a sus papas: “Miren, si esto hubiera sido un año antes, la reina era Paola, pero este año infortunadamente no puede ser”.



Según lo que explicó Paola Turbay, al llegar a Colombia les manifestaron que nunca estuvo entre las opciones. La organización del concurso no quería una Miss Universo ligada a Colombia, el narcotráfico y Pablo Escobar.



A pesar de las declaraciones, la modelo asegura que su sueño nunca fue ser reina de belleza y que prefería mantenerse en el modelaje. En su momento, tras quedar como virreina incluso recibió una llamada del presidente Gaviria.

