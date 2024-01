Paola Suárez, de 'Las Perdidas', llora al recibir consuelo de una niña tras agresión

Tras un incidente violento con su pareja, Paola Suárez, miembro del grupo "Las Perdidas", ha mostrado una notable mejoría en las lesiones faciales que sufrió.



Su ánimo parece haberse fortalecido gracias al apoyo de su comunidad de seguidores, quienes quedaron consternados al ver imágenes de la influencer con hematomas y un ojo inmovilizado, especialmente después de que se lanzara desde un balcón durante la pelea con su pareja, José de Jesús.

Impacto emocional de una pequeña fan



Recientemente, Paola Suárez retomó su actividad en YouTube con una transmisión en vivo, que se convirtió en un momento emotivo al recibir el consuelo de una niña. Esta pequeña seguidora, al ver a Paola en su estado, confesó que no había podido dormir la noche en que la influencer cayó del balcón, preocupada por su bienestar.



"Sí me preocupé mucho por haberte caído de la camioneta, sí me preocupé mucho. Casi no pude dormir toda la noche", expresó la niña, sin saber el profundo impacto que sus palabras tendrían en Paola Suárez.

Esta muestra de afecto genuino llevó a Paola a las lágrimas. La influencer, visiblemente emocionada, apenas pudo responder: “Ay, mija. No me hubieras dicho eso”. La niña, en un gesto de inocencia y empatía, se disculpó y se ofreció a ayudar a secar las lágrimas de Suárez.



Paola mencionó sentirse particularmente sensible debido al reciente episodio violento y a los problemas con su pareja.

El apoyo incondicional de los fans



El apoyo de sus fans ha sido un pilar fundamental para Paola durante estos momentos difíciles. Aunque inicialmente fue acusada de mentir sobre el incidente para ganar vistas en redes, muchos han creído en su versión y le han mostrado su solidaridad.

El encuentro con la niña, en particular, generó una ola de mensajes de apoyo y cariño hacia Paola en Internet.



Comentarios como “Paola es tan bonita persona que por eso los niños la quieren tanto”, “La inocencia de los niños”, y “Si tan solo Paolita supiera que todo México estaba preocupado por ella”, reflejan el cariño y la preocupación de la comunidad virtual hacia ella.

