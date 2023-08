Paola Rey se destaca como una de las actrices más reconocidas de Colombia, gracias a su participación en personajes icónicos como Jimena Elizondo en la exitosa telenovela 'Pasión de Gavilanes' (2003), un rol que le ha permitido a la santandereana alcanzar la fama, tanto a nivel nacional como internacional.

La actriz sostiene uno de los matrimonios más sólidos y perdurables en el mundo del espectáculo colombiano, compartiendo su vida con el actor Juan Carlos Vargas Miller.



Ambos han disfrutado de exitosas trayectorias en la televisión, incluso antes de cruzar sus caminos. Su relación se ha considerado un ejemplo de estabilidad en medio de la fama y los reflectores.

Paola Rey: su vida y compromiso matrimonial con Juan Carlos Vargas

Por medio de una entrevista para el programa de entretenimiento 'Lo Sé Todo' del Canal Uno, la actriz colombiana compartió algunos aspectos que han marcado los primeros 15 años de su matrimonio, brindando una visión más cercana de su relación.

Paola Rey cruzó caminos con su esposo durante la producción de la telenovela colombiana 'Montecristo, entre el amor y la traición', en el año 2007.



Dicha producción, inspirada en la obra literaria "El conde de Montecristo" de Alejandro Dumas, marcó el inicio de su conexión. La actriz ha compartido que desde el instante en que se conocieron, una chispa especial surgió entre ellos.

"Empezamos a grabar la novela, aunque no coincidíamos, entonces pasaron varios meses y después nos conectamos, y literalmente llevamos 15 años desde ese momento hasta acá. No nos hemos separado ni un momento.", expresó la actriz en la entrevista.



"Como pareja nos dedicamos a construir todos los días una relación para nosotros, no para mostrar, por eso en nuestras redes sociales no hay información sobre los momentos que vivimos porque los dejamos para nuestra intimidad”, agregó Paola Rey, orgullosa de lo que ha formado en su familia.

“Me siento muy realizada como mujer, esposa, madre y actriz. Estoy super contenta. Siento que estoy en un momento bonito, sobre todo de madurez porque inicie a los 15 años mi carrera, lo que me ha permitido crecer como ser humano, y es muy lindo porque lo estoy viviendo desde un punto interesante”, concluyó la protagonista de 'Pasión de Gavilanes'.

Aparte de su carrera como actriz, Paola Rey invierte una gran parte de su día en atender a su familia, lo cual considera uno de sus roles preferidos. Sus dos hijos, Oliver y Leo, son una parte fundamental de su vida y dedica tiempo y esfuerzo para cuidar de ellos.

Tras su participación en la primera temporada de 'Pasión de Gavilanes', Paola Rey asumió roles protagónicos en remakes exitosos como 'La mujer en el espejo' y 'Amores de mercado'.



Dichas producciones lograron un gran impacto en Telemundo, y en ellas compartió escenario con colegas con quienes también trabajó en 'Pasión de Gavilanes', incluyendo a Jorge Cao, Juan Alfonso Baptista, Michell Brown y el fallecido Sebastián Boscán.

Paola rey Juan Carlos Vargas nos hablan de su relación y sus proyectos | Bravíssimo



