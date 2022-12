El pasado 12 de diciembre los seguidores de Pao Poulain, la esposa de Sergio Castrejón, hermano de Yuya, encendieron las alarmas en redes sociales después de que la joven mexicana subiera a sus historias de Instagram un video en el que denunciaba que había sido víctima de agresión física y que estaba retenida en un hospital en contra de su voluntad.

Primero subió una fotografía en la que se podía observar su ojo morado en una historia de Instagram, junto con el mensaje: “Otros en Catar y otros en el hospital por culpa de otras personas. Gracias por cuidarme”.



Después, comenzó a subir varios videos en los que, entre lágrimas, explicaba que estaba encerrada en un hospital en contra de su voluntad. “Tengo la garganta irritada porque venía gritando, me trajeron contra mi voluntad y me golpearon tan fuerte que quedé con visión borrosa de todos los golpes", agregó.

Por otro lado, también aclaró que estaba en la Ciudad de México, había sido llevada desde la ciudad de Zacatepec, en el estado de Morelos, y que al momento de trasladarla no le permitieron a ‘Fichis’, el esposo de Paola, subirse a la ambulancia con ella.



La joven de 29 años también señaló que nunca perdonaría a las personas que la habían internado en el hospital.



"A las personas que me hicieron todo esto no les voy a perdonar nada y no me van a ver nunca más. Yo hice todo y es muy injusto, pero a esas personas jamás me voy a volver a acercar", declaró.

‘Fichis’ habló sobre su esposa

El hermano de Yuya no tardó en dar una breve respuesta a los mensajes de su esposa y en explicar un poco más la situación.



"Hola, amigos. Como vieron en la cuenta de Paola tuvimos un problema, pero este video es simplemente para decirles que los dos estamos a salvo, los dos estamos bien", dijo en el primer video que subió a su Instagram.

“Estamos bien en este momento y ahorita es un tema fuerte, un tema personal y vamos a estar ausentes un rato. Les agradezco a todas las personas que me han enviado mensaje”, indicó inicialmente. Aun así, al no dar ningún tipo de explicación, los seguidores de la pareja quedaron con más dudas que respuestas, teorizando sobre lo que pudo haber sucedido.



Unas horas después, Sergio Castrejón realizó otra publicación, con el fin de aclarar algunos rumores y comentar de manera superficial lo que estaba pasando.

Según el video, todo se desarrolló de manera inesperada en la tarde del domingo, cuando Paola no llegaba a su casa. Al llamarla, se enteró que a dos casas de su hogar, en donde viven los padres de la joven, su esposa estaba siendo arrastrada hacia una ambulancia que la llevaría a un lugar desconocido para los dos.

"No fui informado de a dónde la llevaban y hasta ahora no sé dónde está", explicó el influencer, quién también aclaró que fue la familia de ella la que tomó la decisión sin consentimiento de Poulain, sin informarle a ninguno de los dos y en contra de su voluntad.



Por otro lado, con respecto al moretón en su rostro, dijo que, al llegar, ella ya lo tenía y no le han querido decir quién fue o cómo sucedió.



“No es justo que me echen la culpa o algo así”, dijo, haciendo referencia a los comentarios que decían que él la había agredido físicamente.

