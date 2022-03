Una polémica se desató en las últimas horas luego de que la periodista Paola Ochoa realizara un comentario en la emisora Blu Radio, donde es panelista, que fue calificado en redes sociales como "clasista" y "racista".



La periodista, en febrero de este año, anunció que sería la fórmula vicepresidencial del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Sin embargo, tan sólo días después renunció a dicha aspiración por asuntos personales.

El comentario polémico de Ochoa se dio en medio de una conversación sobre la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez. La periodista aseguró que el candidato a la Presidencia tendría que elegir a un hombre debido a que "cualquier mujer se vería muy estrato seis" al lado de Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro por el Pacto Histórico.



“La que ponga él (Federico Gutiérrez), si llega a poner a mujer, llámese como se llame: Dilian Francisco Toro, María Lorena Gutiérrez, en fin, cualquiera; se va a ver muy mona, muy maja y muy estrato seis comparada con Francia”, dijo Ochoa.



Miles de personas, entre ellas influenciadores, políticos, líderes sociales y artistas rechazaron las palabras de Ochoa y las risas de sus compañeros de mesa. Debido a este revuelo que su comentario generó en redes sociales, la periodista se disculpó con Francia Márquez.



"Quiero decirle que me he sentido muy mortificada en todas estas horas porque lo que buscaba era exactamente lo opuesto: hacerle un gran halago a Francia Márquez. No obstante, déjeme pedir disculpas de manera clara, directa y concisa por todo este episodio", dijo Ochoa.



La periodista aclaró que su intención no fue ofender a Francia y aseguró que siente por ella respeto, admiración y consideración. Además, resaltó tres puntos en su intervención sobre este hecho.



"En primer lugar, en ningún momento fue mi intención ofender a nadie; todo lo contrario, estaba tratando de elogiar, de todas las maneras posibles, a Francia Márquez, por quien siento un profundo respeto, admiración y consideración. Sentimientos que afloran en mí por ser una mujer destacada, inteligente, sensible, consciente, importantísima líder ambiental, líder de la causa feminista, y una mujer hecha a pulso, que tuvo que abrirse camino sola y en medio de un territorio tan olvidado y tan pobre como el Cauca. Y en medio de un país machista y racista que asesina y desplaza a sus propias líderes afro", añadió la periodista.



Después de esto, Paola Ochoa se refirió a su vida junto a personas afro durante los últimos años de su vida para aclarar que muchos son cercanos a ella y por eso este episodio le resulta "personalmente tan mortificante".



"En segundo lugar, durante los últimos ocho años de mi vida viví en una ciudad donde el 80% de la población eran personas de raza negra. Por ello mismo, la inmensa mayoría de mis amigos hoy -de los amigos de mis hijos, de los profesores de mis hijos, así como de todos mis vecinos- son justamente personas afro o de color. Y, de ahí, que me resulte personalmente tan mortificante el inesperado giro que tomó todo esto", aseguró.



Seguido a esto, la periodista se disculpó también con Néstor Morales, director del programa Mañanas Blu.



"Por eso pido nuevamente disculpas si ofendí a alguien con mis palabras, a pesar de que lo que quería era exactamente todo lo contrario. También le pido disculpas a usted Néstor si por ello lo metí en camisa de once varas a cuenta de una intervención en la que, o no supe ser lo suficientemente clara, o no supe transmitir el mensaje que quería", agregó Paola.



Por último, la periodista planteó una diferencia entre lo que se escribe y lo que se dice, y reiteró sus disculpas a la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico.



"Tercer y último punto: se me olvidó que uno no puede hablar como escribe. Porque lo escrito, escrito queda. En cambio, las palabras habladas se las lleva el viento y es muy fácil que alguien se quede únicamente con un pequeño fragmento y sin ningún tipo de contexto. Así que lección aprendida. No puedo hablar como escribo. Nuevamente toda mi admiración y todo mi respeto hacia Francia Márquez, a quien deseo la mayor de las suertes en su camino como candidata a la Vicepresidencia de Gustavo Petro", finalizó.



