Completamente decepcionada quedó Luisa Chara al ser parte del concierto de Paola Jara en Chile, en donde la intérprete de ‘Que sufre, que chupe y que llore’ conquistó a decenas de asistentes con su música popular.

Chara es una artista del Valle del Cauca y residente en Chile hace varios años. Como le explicó a EL TIEMPO meses atrás, nació en Cali, pero fue criada en Jamundí. Su pasión por la música es una herencia familiar, en especial de su abuelo, quien hizo parte del mariachi ‘Mexicali’ en la capital vallecaucana.



En Colombia, se dedicaba a oficios como la peluquería y arreglo de uñas, pero decidió radicarse en Chile cuando tenía 19 años aprovechando que su hermano vivía allá. “Yo canto de todo, pero mi fuerte es la música urbana. Siempre me he imaginado llegar a ser una gran estrella como Karol G, Alicia Keys, o incluso Beyoncé”, dijo en su momento para este diario.

Por su talento logró sorprender a los jurados del programa ‘The Voice Chile’, en el que llegó a etapas avanzadas.

‘Me pararon el show’

Ella fue contactada para ser la telonera de Paola Jara. Junto con su equipo preparó la presentación sumamente ilusionada por la oportunidad que le habían brindado. Sin embargo, no había cantando más de tres pistas cuando iniciaron los problemas.



“La gente estaba con una energía muy chévere. A mitad de la canción, me di cuenta de que me apagaron las luces, la música, o sea, me pararon el show. Y, de repente, llegó todo el staff de Paola Jara”, relató a través de un video en sus redes sociales.

No entendía qué pasaba, pues estaba dentro del tiempo que le habían destinado para su presentación, hasta que escuchó el trato del equipo de la colombiana: “Decían ‘permiso, va a venir Paola Jara, quítese’. (…) Apareció ella, empezó a cantar y dijeron ‘váyase’”.



Por el momento “incómodo”, lloró luego de bajar del escenario al sentir que su talento como artista emergente no valía. “Me dio bastante impotencia. Siento que, aunque no sea una cantante conocida, es una falta de respeto, más que todo por el arte y por lo que yo estaba haciendo con el público”, recordó.

“Sé que son gajes del oficio. Sé que no es la primera vez que me va a pasar y sé que esto me da más fuerza para seguir adelante y cumplir mi objetivo. Me demuestra que esto que amo hacer trae momentos difíciles. Esa es mi triste historia”, concluyó.

De inmediato, su publicación se llenó de mensajes de apoyo por parte de los internautas. “Te abrazo fuerte, siempre merecemos más y merecemos respeto”, “Por muy grande que sea el artista eso no se hace”, “Para arriba y gran falta de respeto y organización de la productora”, son solo algunas de las expresiones de afecto.

‘Inolvidable’: Paola Jara

La antioqueña no se ha pronunciado sobre el impase que tuvo Chara, solo ha publicado algunas fotografías de su primera vez en Chile, la cual calificó como “inolvidable”.



“Siempre he soñado que mi música llegue a todos los rincones del mundo, pero jamás pensé que tuviera tanta acogida en este país. (…) Nos vemos pronto”, escribió en la red Instagram, sin pensar que algunos internautas la criticarían fuertemente por lo sucedido.

“Como cantante bien. ¿Como persona? Porque con un equipo de trabajo así, deja mucho que pensar”, “antes de ser un buen profesional, nos debemos asegurar de ser unos excelentes seres humanos”, fueron algunos mensajes de rechazo que pueden leer a los que se suman muchos otros agradeciéndole por sus conciertos en las ciudades de Santiago y Antofagasta.

Ante el revuelo, Luisa Chara comentó brevemente en sus redes que la productora del evento la había contactado para pedirle una disculpa: “Ese gesto me hizo sentir mucho más tranquila agradecida con Dios y ustedes por el apoyo”.

