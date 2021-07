Las excentricidades que tendrían Paola Jara y Jessi Uribe en su boda

Los cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe revelaron recientemente que llegarán al altar, luego de aproximadamente un año y medio de relación. Aunque no dieron fecha del evento, sí describieron cómo sería su ‘boda soñada’.

A pesar de que los rumores de un posible matrimonio estaban ‘rondando’ desde hace tiempo, la pareja confirmó la noticia solo hasta hace unos días, en una entrevista exclusiva con la revista ‘Vea’.



Entre los muchos detalles que los artistas dieron sobre su relación, hablaron de ciertos aspectos con los que quieren acompañar su boda, dando a entender que desean un evento ‘por todo lo alto’.



Uribe, por su parte, dijo que quiere casarse por la iglesia y “llegar como en las películas de Vicente Fernández”, vestido de mariachi y a caballo. Además, aseguró que desea un festejo “muy a nuestra música popular, que me echen arroz y con música”.



Por otro lado, Jara afirmó que sueña con una boda frente al mar, “yo vestida de blanco y él con sombrero y a caballo”.

La relación entre ambos artistas ha sido una de las más sonadas y polémicas de la farándula colombiana, pues se ha rumorado que, cuando empezó a salir con Jara, Uribe aún estaba con su exesposa Sandra Barrios, con quien tiene cuatro hijos.



Sin embargo, el cantante dijo que esta información era falsa y que Jara ha sido “recta toda la vida”.



“Ella ya me gustaba mucho y yo a ella no. Es una mujer muy centrada y recta en sus cosas, nunca tuvo un manchón en su carrera”, aseguró el cantante.



“Aunque la gente hable, quienes estuvieron conmigo saben que soy sincero, y un día le dije a mi pasado: ‘No doy más, quiero darme una oportunidad para ser feliz, para sentir cosas lindas que ya no siento’”, añadió.



A pesar de que ha recibido críticas, la pareja comparte detalles de su relación con frecuencia. Por ejemplo, hace unas semanas Uribe mostró, a través de su cuenta de Instagram, el lujoso apartamento que juntos adquirieron en la ciudad de Miami (Florida, Estados Unidos).

