El llamativo regalo de Navidad que le dio Jessi Uribe a Paola Jara

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe, quienes conforman una de las parejas más populares de la farándula colombiana., volvieron a dar de qué hablar por cuenta de un tierno regalo dado en la víspera de la Navidad.



Así lo compartió Uribe con sus 4,6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Lo hizo a través de una historia en la que mostró cómo sorprendía a su novia, con quien a principios de diciembre cumplió un año de relación.



El video, que ya no está disponible en las redes sociales de Uribe, mostraba a la cantante sorprendida por lo que parecía un paquete común y corriente encima de la cama.



En una inspección más cercana, Jara se da cuenta de que se trata de una perrita pomerania que llegó para hacerle compañía al otro can de esa misma raza que ya tenía la pareja.



Al poco tiempo de recibir a la cachorrita, Jara compartió su "regalo de Navidad" con sus 4,8 millones de seguidores de Instagram.



"Lloré. Les voy a mostrar mi regalo de Navidad. Por favor, no tiene nombre, ayúdenme a ponerle uno a esta princesa”, expresó la artista entre lágrimas en una actualización de estado.



En el metraje también aprovecho para darle un mensaje de agradecimiento a su novio. "Te amo, mi amor, gracias por ser tan especial. Gracias a Dios por ponerte en mi vida, Jessi Uribe”, escribió en el texto.

En unos videos del 24 de diciembre, Jara continúa mostrando en Instagram a su perrita- "Cómo me llamarías: ¿Dulce o Mía?", publicó junto a una fotografía de la cachorra al lado de un árbol de Navidad.

La perrita es el segundo pomerania que tiene Jara. Foto: Instagram: @paolajarjp

