Fue el pasado 14 de mayo cuando los dos artistas de música popular decidieron dar un paso más en su relación y decir ‘sí’ en un altar. La noticia la dieron a conocer a través de varias fotografías en Instagram. Ahora, para conmemorar sus seis meses de casados, Paola Jara compartió una emotiva publicación en la cual afirmaba que quería estar con el cantante “hasta viejitos”.

La relación entre los artistas ha estado llena de rumores, odios y amores. De hecho, hace poco muchos usuarios se preguntaban si la pareja se estaba separando debido a que ya no subían contenido juntos. Con respecto a esto, Jara dijo en sus historias que cada uno ha estado ocupado con sus compromisos artísticos, pero eso no significaba que no estuviesen bien.



Y esta no es la primera vez que la artista se enfrenta a este tipo de preguntas. Muchos fanáticos han apoyado la relación desde que se oficializó en 2019; sin embargo, hay otros quienes la han criticado fuertemente por lo rápido que avanzó su relación.

Pero esto no fue impedimento para los enamorados, quienes desde ese entonces han compartido su felicidad en sus redes sociales. Y esta vez no fue la excepción.



“Cómo pasa el tiempo, ya son seis meses con la bendición de Dios y ha sido hermoso. Hasta viejitos mi amor @jessiuribe3 ¡Te amo!”, escribió Jara a modo de celebración.

Así mismo, publicó varias historias en las cuales se puede ver un videoclip realizado para la boda. Con una bachata interpretada por los dos, declararon una vez más su amor mientras representaban la ceremonía que los volvería esposos.



Ante esto, el cantante de ‘Dímelo en la cara’ respondió con un comentario: “Te amo mucho, mi niña, qué hermoso es vivir a tu lado. Dios nos bendiga siempre mi amor”.

El artista de música popular le respondió a sus esposa en Instagram. Foto: Instagram: @paolajarapj

Aún así, Jessi Uribe no fue el único que expresó todo su amor. Varios internautas y artistas también comentaron cosas como: “Cuánta belleza y cuánto amor” o “Noooooooo qué es eso tan hermoso puedo volver a lagrimear”. De esta manera mostraron todo su apoyo a la feliz pareja de cantantes.

Varios fanáticos celebraron el amor de la pareja. Foto: Instagram: @paolajarapj

