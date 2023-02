Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas más admiradas de la farándula colombiana, pues en redes sociales suelen mostrar que son muy amigos y se apoyan en las buenas y en las malas. En esta ocasión, sorprendieron a sus seguidores al mostrar un nuevo logro que hicieron juntos.

En la cuenta de Instagram de Paola Jara se puede ver que los famosos quieren involucrarse mucho más en el mundo de la música y han mostrado que empezaron un nuevo proyecto y se trata de un estudio de grabación.



La intérprete de ‘Murió el amor’ en sus historias subió una fotografía en la que se veía una pared con los nombres de la pareja y esta sería parte de su nuevo estudio de grabación. “Y pronto también nuestro estudio de grabación. Cumpliendo sueños juntos”, escribió Paola en su publicación.



La cantante se ha mostrado muy feliz por emprender con su esposo. Esta imagen ha sido reposteada por varias cuentas de entretenimiento y ahí algunos internautas los han felicitado por cumplir sus sueños y otros los han criticado.



“Felicidades para que sigan cantando y grabando las canciones de otros”, “Estudio de grabación debería llamarse ‘los traidores’”, “Esperemos hasta cuando les dura el ‘’amor’’ si es que se puede llamar amor, ya los escucho separando bienes”, se lee en los comentarios.

Jessi Uribe cambio de look y causó polémica en redes sociales

Hace unos días, el cantante Jessi Uribe en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 6,1 millones de seguidores, presumió su nuevo look. Pero al parecer, este no le gustó para nada a sus seguidores.



El oriundo de Bucaramanga, subió un video en el que se veía que había cambiado el castaño de su cabello por un rojo intenso. Sin embargo, a sus fanáticos no les gusto y en los comentarios aseguraron que ese color no le queda bien.



“No me gusta ese color de pelo no te pega”, “No sigas dañando tu cabello tu cuerpo con tanto tatuaje se ve más elegante sin tanta cosa y sin ese color de cabello”, “Siempre cantando muy lindo Jessi, pero por favor ya no jodas tu imagen con colores y huecos que natural te ves mucho mejor “, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

