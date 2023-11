Paola Jara sorprende a Jessi Uribe nuevamente en la cocina: ¿ha mejorado?

Luego de que en pandemia se hiciera viral el sudado de pollo de Paola Jara, desatando distintas opiniones entres sus seguidores, su pareja, el artista popular Jessi Uribe volvió a compartir uno de los platos de la cantante en sus redes sociales.



Esta vez, se trató de un sudado de pescado, una popular preparación en todas las regiones del país que contiene guiso de cebolla, ají dulce, tomate, cilantro cimarrón, ajo y especias.

Sudado de pescado compartido por Jessi Uribe. Foto: Instagram: @jessiuribe3

Según El Espectador, suele ir acompañado de ñame, yuca, arracacha, plátano, mazorca o la mezcla de estos ingredientes.



Ahora bien, el cantante Jessi Uribe recientemente subió en las historias de su cuenta de Instagram un plato con dicha preparación. Aunque no especificó quién lo realizó, las personas inmediatamente lo relacionaron con Jara y el famoso sudado de pollo.



“Tiene la misma pinta que el sudado que pollo que hizo aquella vez” y “Paola nunca decepciona y ahora con ese sudado de pescado” son algunos de los comentarios que hicieron los internautas.



Cabe resaltar que Uribe ha dejado claro que las críticas por el conocimiento que tiene su pareja en la cocina no afectan su relación, que ya completa alrededor de cuatro años.



Paola Jara y Jessi Uribe revelan el principio de su historia de amor

Desde que están juntos, ambos artistas han sido ampliamente comentados por los medios de comunicación y en las redes sociales. Por tal razón, recientemente en el programa 'La Red' contaron detalles de su relación.



Paola Jara compartió con nostalgia que, en sus inicios, eran amigos y colegas, destacando la belleza de su conexión mientras promocionaban la canción 'Como si nada'.

Jessi Uribe admitió tener una relación en ese momento, pero la presencia de Paola al lado de él fue un factor determinante. La pareja se volvió más cercana cuando Jessi comenzó a enviarle composiciones para que ella las interpretara.



"Yo tenía una relación en ese momento, pero tener a 'Pao' al lado, una mujer que es para admirar (...) Es una mujer muy hermosa", expresó Jessi.



Con el tiempo comentaron que la conexión fue creciendo y, tras varias citas, decidieron formalizar su relación. Hoy en día no solo comparten un hogar, sino también se apoyan en sus respectivas carreras.

REDACCIÓN EL TIEMPO