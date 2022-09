Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas más famosas del entretenimiento colombiano. Sus seguidores han estado atentos a su historia de amor desde el primer momento y siguen pendientes a las muestras de cariño entre los dos.



Los artistas de música popular sellaron su amor en una romántica ceremonia el pasado 14 de mayo. Tras la boda, disfrutaron de una lujosa luna de miel en países de Asia como ​​Emiratos Árabes Unidos, entre otros.



La mujer es cuatro años mayor que su esposo. Foto: Instagram @paolajarapj

A pesar de que han pasado meses desde el matrimonio, la pareja sigue demostrando su amor cada vez que puede. En redes sociales, suelen compartir fotos juntos en vacaciones, conciertos y cenas.



En su cuenta de Instagram, Uribe publicó una serie de historias mostrando los regalos que le obsequió su esposa. Este es el primer Día de Amor y Amistad que vivieron como casados.



“Tú mi mejor regalo no solo de amor y amistad sino de vida .Te amoooo, mi amor bonito @jessiuribe3 El amor se construye día a día. Gracias por hacerme inmensamente feliz. ¡Feliz día a todos de amor y amistad!”, escribió Paola Jara a su esposo.



El regalo consistió en un camino de pétalos de rosas rojas que conducían hacia la habitación de los dos. Sobre la cama se encontraba un cojín con una foto de la pareja, globos y la palabra “love” marcada en el cuarto. Además, la cantante de música popular también le envió una ancheta con algunas de sus cosas favoritas.



La nueva canción de Paola Jara

Hace unos días la cantante impresionó a sus seguidores en redes sociales con un video que dejó ver su talento. La mujer, que se ha destacado en la escena musical por sus letras y habilidades, demostró su gran capacidad.



El 15 de septiembre compartió una publicación pidiendole a sus seguidores que la ayudaran con una tarea creativa. La artista necesitaba decidir el nombre de una de sus nuevas canciones.



“Necesito que me ayuden, tengo varias canciones nuevas, ya grabé videos y todo y estoy muy emocionada, tengo ansiedad de compartirlas, pero todavía no, les estaré contando. Hay una que estoy super indecisa con el título, no sé cómo ponerle, por eso estoy por acá”, expresó Jara



En ropa de gimnasio y con un estilo casual, la mujer cantó a capela un fragmento del coro del nuevo sencillo. Inmediatamente la voz de la cantante causó una reacción entre sus seguidores que la aplaudieron por su gran talento y la ayudaron a escoger un nombre.

