Paola Jara se prepara para ser mamá: contó además su relación con hijos de Jessi Uribe

Paula Andrea Zapata Jaramillo, más conocida como Paola Jara, es una cantante de música popular oriunda de Apartadó, Antioquia, que se ha destacado por sencillos como ‘Salud por él’, ‘Murió el amor’, ‘Que sufra, que chupe y que llore’, ‘Mala mujer’ y ‘Te cogí la mala’.



La artista sostiene desde hace aproximadamente unos cuatro años una relación con Jessi Uribe, con quien se casó en 2022. El inicio de su unión sentimental fue muy comentada por parte de los internautas, debido a que el intérprete de ‘Ok’ anteriormente tenía un matrimonio junto a Sandra Barrios.

Recientemente, Paola Jara reveló diferentes aspectos sobre su vida personal con su actual esposo en una entrevista en ‘Desnúdate con Eva Rey’, en la cual habló sobre su relación con los hijos del artista, ya que él tiene cuatro descendientes por fuera de su unión marital.



¿Cómo es la relación de Paola Jara con los hijos de Jessi Uribe?



La cantante de música popular suele ser reservada con ciertos aspectos de su vida junto a Jessi Uribe debido a las críticas. Sin embargo, en la entrevista realizada con Eva Rey dijo que su relación con los hijos del intérprete de ‘¿Culpa de quién?’ es buena, por lo tanto, no se presentan muchas dificultades entre ellos.



“Son adorables, gracias a Dios me he llevado muy bien con ellos. Creo que como son pequeños ha sido un poquito fácil la situación”, explicó Paola Jara. Añadió que cuando los comenzó a conocer sintió un poco de nervios “porque no sabía lo que iba a pasar. Son súper lindos, tranquilos, muy amorosos. No ha sido difícil conectar”.



Además, la artista respeta la crianza que los padres de los pequeños tienen con ellos: “Respeto muchísimo, él es el papá, yo simplemente soy la esposa, los niños tienen su madre. Cuando estoy con ellos los disfruto y disfruto de los momentos que puedo compartir con ellos”.



Si bien, la pareja de cantantes aún no tiene descendientes dentro de su matrimonio, Paola Jara le expresó a la periodista Eva Rey que está pensando en crear una familia junto a Jessi Uribe, pero que aún se está cuidando con anticonceptivos. “Lo practico juiciosa, me estoy cuidando, pero lo estoy contemplando”, comentó.



En cuanto a su carrera como artista, la intérprete de ‘Mi mayor venganza’, reveló que para el próximo año quiere grabar canciones junto a varios artistas y que está planeando hacer un álbum junto a su esposo porque quieren realizar una gira en la que se presenten juntos.

