Paola Jara responde a seguidor que le dijo que 'se veía más vieja'

Paola Jara es una de las cantantes de música popular colombiana más reconocidas en territorio nacional. Esto debido a éxitos como ‘Mala mujer’, ‘Murió el amor’, ‘Salud por él’ y ‘Como si nada’.



(Le puede interesar: Ricardo Montaner defiende a Camilo tras comentario ofensivo).

Pues... no sé. Me imagino que es que los años nos llegan a todos, ¿no? Todos vamos para allá y entre más pasan los días y los años pues... obvio voy a envejecer FACEBOOK

TWITTER

Recientemente la artista ha interactuado de manera directa con sus seguidores, haciendo dinámicas de 'Preguntas y respuestas' a través de su cuenta oficial de Instagram.



Precisamente en estos espacios uno de sus fanáticos le dijo que se veía ‘vieja’:



“Eres muy linda, pero últimamente estás envejeciendo mucho. Puede ser mucho trabajo ¿Estrés?”, escribió un seguidor en la casilla abierta en la que Paola dejó que la interrogaran sobre diferentes aspectos de su vida.



A pesar del mal intencionado comentario, la artista contestó de una manera muy tranquila y amena diciendo:



“Pues... no sé. Me imagino que es que los años nos llegan a todos, ¿no? Todos vamos para allá y entre más pasan los días y los años pues... obvio voy a envejecer”.



Seguida de esta respuesta, la artista, de 38 años, siguió con otra pregunta en la que uno de sus fans afirmaba todo lo contrario y hasta le preguntaba “¿Cómo haces para cada vez verte más joven?”.



“Ah.. ¡Qué cosas! Unos me dicen que me están viendo muy vieja y tú que más joven... Ya me tiene confundida... La verdad es que lo importante es sentirse bien”, finalizó diciendo antes de revelar que desde el pasado 16 de mayo le faltan solo dos años para llegar a los 40 y que no tiene problema con decir su edad.



(Lea también: Actor de Pasión de Gavilanes no está seguro de aparecer en la secuela).

Recordemos que este dato ha sido uno de los aspectos de los que más se ha hablado en redes sociales acerca de la artista, quien está comprometida con el también cantante de música popular Jessi Uribe, quien es cuatro años menor.



Esta pareja ha dado mucho de qué hablar luego de que anunciaran que se van a casar. Sobre el compromiso de los artistas no se conocen aún mucho detalles. Miles de seguidores se alegraron al ver la publicación que hizo Uribe, en sus historias de Instagram, en las que decía que ya estaban "comprometidos de la mano de Dios".

Recordemos que esta relación empezó a finales del 2019 y se hizo oficial en los primeros meses del 2020. De hecho, se especuló que Uribe le fue infiel a su exesposa con Jara, pero él siempre lo ha negado.



(Nota relacionada: Jhonny Rivera tuvo dolor de cabeza tras vacunarse contra el covid-19)



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Nuevo momento incómodo con Alicia Machado en ‘MasterChef Celebrity’

Critican a Lina Tejeiro por exhibir costoso perfume