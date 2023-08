No es un secreto que la relación de Paola Jara y Jessi Uribe ha sido fuertemente criticada desde que se conoció que este último se separó de Sandra Barrios, la mamá de sus cuatro hijos, e inicio un romance al poco tiempo con la cantante.



Por ello, no sorprende que los artistas de música popular de vez en cuando tengan que responder a uno que otro comentario de mal gusto en sus redes sociales con respecto su vínculo afectivo.

Pese a que los cantantes se encuentran felizmente casados desde un año, sus críticos no pierden oportunidad para desafiarlos en la red y tampoco para especular sobre la manera en la que ha construido su lazo afectivo.



En medio de una reciente presentación, Paola Jara se disponía a interpretar 'Mi mayor venganza', un tema referente al dolor que causa la infidelidad, así que la antioqueña aprovechó para hablar sobre las relaciones de pareja.



“Les voy a aclarar una cosa, a nadie le quitan nada. Uno tiene que estar por amor, no por compromiso, ni por agradecimiento, ni por nada. La vida es muy cortica y vinimos a ser muy felices aquí, porque esto es un ratico”.



Y añadió: “Tenemos que estar en una relación porque nos amamos y porque hay amor y porque nos entendemos, cuando eso ya no pase no tenemos por qué estar ahí, ¿okey?”, afirmó la cantautora.

El momento que fue grabado por algunos asistentes y luego publicado en las redes no caló muy bien entre los internautas que se atrevieron a decir que la artista estaba justificándose en la manera como había iniciado su romance con Uribe.



"Nadie construye felicidad sobre las lágrimas de alguien, esto sí que hay que tenerlo en cuenta, ya llegará tu momento", "Qué opinaría Shakira de eso que dice Paola Jara?", "Ella trata de quitarse culpa y más la embarra","Obvio, ella desencartó a Sandra", fueron las opiniones más destacadas.

Por lo anterior, la productora no dudó en responder a través de un 'instastory' lo que pensaba de los juicios de valor y la manera en la que difunden los mismos con respecto a su relación amorosa.



“Qué bueno sería que los lanzamientos, la música nueva y las cosas realmente importantes, las difundieran igual que los chismes y los hicieran virales”, expresó la autora de 'En mis Zapatos' muy molesta.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

