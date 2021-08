Paola Jara recordó que antes de ser famosa diseñaba y vendía pantalones

La cantante colombiana Paola Jara, de 38 años, es una de las artistas de música popular más reconocidas de Colombia. En 2019 potenció su carrera tras lanzar el álbum ‘En tus manos’, el cual contiene exitosas canciones como ‘Murió el amor’ y ‘Mala mujer’.



Además de gozar de grandes éxitos en el ámbito musical y haber ganado unos cinco mil millones de pesos gracias a las reproducciones de sus canciones en YouTube, la prometida del también cantante Jessi Uribe tiene una tienda de ropa deportiva llamada 'Pj Fit Wear', con la cual también recibe 'jugosas' ganancias.



Sin embargo, para ella no fue nada fácil llegar hasta donde está y le tocó trabajar fuertemente para surgir. En una entrevista con el programa 'El Lavadero 2.0', del 'Canal RCN', recordó cómo era su vida antes de alcanzar la fama.



De acuerdo a su relató, aunque desde muy pequeña le interesó la música y nunca perdió el foco, tuvo que trabajar durante un tiempo en 'El Hueco', un famoso lugar comercial ubicado en los barrios Guayaquil, La Candelaria y San Benito, en Medellín.



Allí la paisa vendía pantalones y demás artículos para poder sostenerse mientras sus proyectos artísticos surgían. De igual manera, diseñaba jeans, los modelaba y luego los comercializaba.



"Los que son paisas si saben de lo que les voy a hablar, vendí jeans en el Hueco, también diseñaba pero entonces los modelaba y también los vendía, creo que es algo que tal vez no saben de mí", relató la antioqueña.



La interprete de 'Como si nada', se mostró orgullosa de su proceso, aunque admitió que a pesar de que era muy perseverante y constante, tuvo momentos difíciles en su vida y carrera.



"Nunca hay que tirar la toalla (...) he sido una mujer muy soñadora pero he acompañado todos esos sueños con mucho trabajo y mucha disciplina", aseguró, añadiendo que hubo momentos en los que le cerraron las puertas y pensó en que no iba a tener éxito con su música.



Asimismo dijo que a pesar de que actualmente siente incertidumbre tras los meses de pandemia, en este momento se siente muy estable y feliz.



Tendencias EL TIEMPO