Paola Jara, es una de las cantantes de música popular más reconocidas en el país, en el último mes del 2022 estuvo muy activa y tuvo bastantes presentaciones en diferentes partes del país. Sin embargo, en días recientes preocupó a sus seguidores al confesar que no ha estado muy bien de salud.

Al parecer, por estos inconvenientes la paisa tuvo que cancelar su presentación en la Feria de Manizales el pasado 7 de enero. En su momento, la cantante pidió disculpas por no realizar su presentación, pero aclaró que en ese momento era más importante su salud que su trabajo.



Según lo que ha mostrado en redes sociales, la intérprete de ‘Murió el amor’ podría estar teniendo problemas con su garganta, pues le pidió a sus seguidores que le recomendarán remedios caseros para la tos.



(Siga leyendo: ‘El Rubius’ es multado por 23.000 euros por evasión de impuestos).



Asimismo, en su cuenta oficial de Instagram compartió diferentes fotografías en las que se le ve cantando en el escenario y las acompañó del siguiente mensaje: “Hoy hago una confesión: en ocasiones soy responsable con ustedes e irresponsable conmigo y con mi salud. El cuerpo nos habla, es necesario escucharlo. Amo lo que hago”.

Por su parte, sus seguidores le recomiendan a Paola que cuide mucho de su salud para que tenga una pronta recuperación.



“@paolajarapj así es, pronta mejoría. Y sigas dando lo mejor en tus conciertos eres una tesa. Dios te bendiga fuerte abrazo cuídate”, “Gracias por tu talento y cuídate tu salud es primero”, “En la juventud somos irresponsables, no nos cuidamos, no se come bien, señorita vacaciones urgentes donde pueda dormir, descansar la mente de tantos compromisos. Dios la bendiga, me encanta sus canciones”, se lee en la publicación.



(Lea también: Mujer tuvo que 'destransicionar', tras operarse para ser hombre y arrepentirse).



Paola Jara todavía no ha comentado si cancelará otros conciertos en las siguientes fechas, pero se espera que pueda tomar un descanso para que mejore su estado de salud.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

En video: perro pelea contra un reptil mientras su dueña intenta detenerlo

'Si ella no puede tenerme, nadie puede': novia dispara con un arma a su pareja

Las 'perturbadoras' fotos con las que Mara Cifuentes preocupa a sus seguidores

¡Sorprendente! escritora ‘resucita’ luego de fingir su muerte por dos años