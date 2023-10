Paola Jara no tendría contacto con los hijos de Jessi Uribe, según un rumor

La relación de Paola Jara y Jessi Uribe siempre ha estado rodeada de controversias, puesto que desde los primeros rumores que aseguraban que se encontraban en una relación, a pesar de que Uribe tenía una familia ya conformada, han sido motivo blanco de críticas por parte del público.



Jessi Uribe tiene cuatro hijos con Sandra Barrios y mucho se ha especulado sobre la relación de la nueva pareja del cantante con los menores.

A pesar de que Paola Jara se ha mostrado cercana y dispuesta a mantener una relación cordial con los niños, se ha especulado que estos no la han recibido de la mejor manera.



A Jara se le ha visto cercana a otros familiares del cantante como su hermana y sus sobrinas, pero de los hijos de Uribe se rumora que no tienen una buena relación porque esta ocasionó que se rompiera el matrimonio con Barrios, razón por la cual casi no se la ve compartiendo momentos con ellos.

En vídeos y publicaciones se ha visto a la cantante paisa compartiendo momentos con las pequeñas sobrinas de Uribe, lo que demostraría que con ellas llevaría una bonita relación, mientras que con los hijos del cantante, son poco lo que ha compartido en redes.



Cabe resaltar que hace pocas semanas, a la hija mayor de Uribe le preguntaron sobre la relación de ella con la nueva esposa de su papá, para lo que ella respondió que no era quien para estar haciendo comentarios al respecto, evidenciando el hermetismo en torno a cómo es la relación de los menores con la cantante.

