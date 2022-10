Paola Jara y Jessi Uribe son, hoy por hoy, una de las parejas más conocidas en la industria de la música colombiana. Recientemente, los cantantes terminaron su gira por Estados Unidos y Colombia denominada ‘La Conquista’, en la cual interpretaron sus más grandes éxitos: 'Como si nada', 'La boa' y ' Amor de amante'.



(Siga leyendo: Youtubers sobre su visita a restaurante de Jorge Rausch: 'Decepción completa').

En los últimos días han acaparado la atención de las redes sociales y los medios de comunicación, por una publicación que realizó la antioqueña en la que prendió las alarmas de sus más de 6,1 millones de seguidores en Instagram por las palabras que utilizó para describir su fotografía.



Algunos internautas han mencionado que puede deberse a una posible crisis matrimonial con su esposo, aunque otros han resaltado que sus declaraciones pueden haberse derivado de una crisis emocional, más no amorosa, que la tendría en una posible depresión.



“Nadie sabe el dolor que se esconde en una sonrisa”, escribió la cantante de ‘Murió el amor’, junto a una colección de fotos de su última presentación, que llevó a cabo en la premiación de los HTV.



(También: ‘JuanDa’ aparece tras ser internado en hospital psiquiátrico: ‘Quiero ser feliz’).

La reacción de algunos internautas no se hizo esperar y dejaron sus opiniones en el post, que ya cuenta con más de 37 mil “Me gusta” y cerca de 500 comentarios; varias Interpretaciones han generado las declaraciones de Jara.



"De pronto solo es una nueva canción y ya. No necesariamente se dejó con Jessi o es algo familiar"; "Dios, y estas palabras. Me preocupa"; "Paola ¿por qué ya no pones fotos con tu esposo?"; "Tranquila que Jessi anda de un juicio" y "Ya no te veo tan feliz y radiante como antes", fueron algunas interacciones de usuarios de internet.



Si bien la artista no se ha pronunciado al respecto, los rumores no dejan de seguir apareciendo en las plataformas digitales. Y es que desde que acabó su gira junto a Jessi Uribe, no se les ha visto compartiendo momentos como tienen acostumbrados a sus fanáticos desde que se casaron.



(Lea: Debido al mal tiempo, Kim Kardashian se perdió de su lujosa fiesta de cumpleaños).

Más noticias

Conductor de radio fallece en mitad de una transmisión tras sufrir paro cardiaco

La vida del ‘hombre más sucio del mundo’: duró más de seis décadas sin bañarse

Johnny Depp habría intentado involucrar a Amber Heard en muerte de su amigo

Tendencias EL TIEMPO