Las redes sociales le han ayudado a los seguidores a conocer más a sus ídolos y formar vínculos más cercanos con estos. Con la inclusión de los ‘stickers’ en las historias de Instagram los famosos han podido responder distintas preguntas que causan furor en el mundo del entretenimiento.

Paola Jara sobre familia Uribe Foto: @paolajarapj

El turno esta vez fue para la cantante de música popular, Paola Jara, quien a través de su Instagram publicó una historia en la que sus seguidores y amigos podían responder con una curiosidad acerca de ella.



Una de las preguntas hechas por el público fue acerca de su relación con la familia y los hijos del cantante, Jessi Uribe, actual pareja de la intérprete de 38 años. En la caja de preguntas se podía leer: “¿Te la llevas bien con la familia de Jessi y sus hijos?”, a lo que la cantante de ‘Salud por él’ respondió: “Son también mi familia”, acompañado de una fotografía de la Familia de Uribe y ella en lo que, parece ser, una pijamada.



La publicación fue bien recibida dentro de los seguidores de las estrellas, ya que en sus fotografías comentaron cómo esperan que esta relación dure.

Declaraciones de Luna Uribe

Cabe mencionar que en una oportunidad anterior, la hija mayor de Jessi Uribe, Luna Uribe, quien cuenta con más de 70 mil seguidores en Instagram, ya se había referido a cómo era su relación con la cantante.

Por medio de historias, Luna respondió a las preguntas de los internautas por medio de un ‘sticker’ con un signo de interrogación. Las declaraciones de la niña fueron contundentes, ya que le preguntaron en primer lugar cómo era su relación con Paola Jara, a lo que ella contestó: “Hermosa”.

Claro, a parte yo no soy quien para aceptar o no ese tipo de decisiones FACEBOOK

TWITTER

Además a otras preguntas como por qué no le pedía a Jessi que hiciera un hogar feliz como antes, la pequeña respondió que no lo hacía porque ahora no solo tenía un hogar feliz, sino dos. Finalmente uno de sus seguidores preguntó: “¿Aceptas a Paola Jara como novia de tu papá?” a lo que ella contestó: “Claro, a parte yo no soy quien para aceptar o no ese tipo de decisiones”.

