La cantante Paola Jara es una de las más grandes exponentes de la música popular en el país. Constantemente la paisa es elogiada por su belleza, sin embargo, muchos internautas la critican diciendo que su rostro y cuerpo son artificiales debido a los retoques que se ha realizado.

En esta ocasión, la intérprete de ‘Murió el amor’ se sinceró con las cámara de ‘La Red’ y confesó los procedimientos estéticos que se ha hecho y explicó que tiene cirugías en la nariz, una liposucción y una reducción de senos.



La artista dice que las cirugías estéticas están bien, siempre y cuando le gusten a la persona que se la va a realizar. “Yo creo que todo lo que nos haga sentir bien, y lo que nos sume, que nos sintamos bien. Una cosa es que a los demás no les guste, pero desde que uno se sienta bien y si se puede hacer cositas...”, aseguró.



Luego, comentó que muchas veces se sentía vulgar con los senos que tenía, ya que eran muy grandes. Así que tomó la decisión de pasar por el quirófano para dejarlos más pequeños. “Quería tener un cambio en mis prótesis y no solamente eso sino que también descansé mucho con el tema de la espalda, me siento liviana, como más ligera”, confesó.



Además, agregó: “A pesar de que me gustan las cosas ceñidas al cuerpo y de que en ocasiones muestro un poquito no me sentía tan cómoda con el tamaño de los senos porque a veces me sentía como vulgar y una cosa es sexy y otra es vulgar. Eso me incomodaba un poquito”.



Por otro lado, aclaró que en su rostro solo tiene la cirugía de nariz, porque según ella tenía una de las fosas nasales desviadas, y desmintió el rumor de que se ha intervenido los pómulos o los labios.



“Jamás me he tocado los labios, ni tengo rellenos en la cara, ni pómulos, ni mentón. Toda mi vida he sido cachetoncita”, afirmó. Por último, comentó que no es sano buscar la perfección pero que sí está bien querer verse mejor y hacerse un retoque de vez en cuando.

