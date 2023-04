A la hora de hablar sobre artistas es muy común que su estilo sea objeto de controversias, pues en ocasiones la moda y como se visten lo utilizan para llamar más la atención del público y de la crítica. Paola Jara, una de las cantantes más famosas de Colombia, ha generado polémica por subir una fotografía a sus redes en la que se encuentra usando un conjunto de licra azul, por esta simple razón la intérprete ha recibido un sin fin de comentarios de mal gusto, pues según dicen solo emplea este tipo de ropa para provocar.



Esta fotografía fue publicada hace cuatro días en la cuenta oficial de Instagram de la cantante, y se puede ver a Paola luciendo un enterizo de color azul y realizando una pose muy llamativa que resalta su esbelto cuerpo.

La paisa es una de las artistas más populares de Colombia. Foto: Instagram @paolajarapj

Esta publicación ya cuenta con más de 36 mil me gusta y 260 comentarios, en los que los cibernautas y sus seguidores dejaron sus opiniones, creando una disputa por el hecho de que hay personas que la admiran y otras que critican su cuerpo y sus cirugías estéticas.



Como se dijo con anterioridad, la moda y el estilo son dos elementos fundamentales para un artista, porque por medio de este puede llegar a tener más empatía con las personas que la observan. Para Jara, estos dos aspectos son muy importantes desde hace mucho tiempo, puesto que la intérprete, por su forma de vestir y su carisma, desde sus inicios en la música, se ha vuelto un referente en el mundo de la moda para las mujeres colombianas.



Es muy común que Paola vista prendas deportivas, pues en los últimos años este estilo se han vuelto parte de la cotidianidad actual, por su gran comodidad y elegancia. Pero no solo eso, sino porque Jara lanzó al mercado colombiano, hace un tiempo, su marca personal llamada Ropa deportiva PJ Fitwear, y por esto la cantante anda luciendo distintas prendas de este tipo en todas sus redes sociales, pues se concluye que quiere promocionar su negocio.

En esta publicación de Instagram se pueden ver un sin fin de comentarios positivos para la cantante, algunos de los más destacados son:



“Divino ese enterizo Pao, un abrazote”, “Pao, que precioso enterizo, lo que pasa es que no es solo el enterizo, sino tu cuerpo que tienes bendición de dios, eres única”, “Cada día nos sorprendes con tu disciplina y tu hermoso talento mi ídola eres única e inigualable por eso no me canso de decirte lo mucho que te admiro mi Pao, te amo carajo mujer guerrera y soñadora”, dicen sus seguidoras con mucho afecto hacia la intérprete.



Sin embargo, también ha recibido una gran cantidad de críticas, pues algunas personas han manifestado su inconformidad al ver este tipo de fotografías y videos.

“Muchas cirugías”; “Ojalá por lo menos tenga el corazón al natural”; “Porque será que las paisas son tan postizas”; “Paola una cirugía más y quedas deforme”, “No peinen tanto ego. Yo la veo Normal. Halagos a Dios. Que lambonería vivan su vida carambas”, escribieron algunos internautas.



Ya van varias veces en las que Jara ha sido señalada por su forma de vestir, pues dicen los cibernautas que es muy provocativo, aunque hay muchos otros que la apoyan y la defienden por su estilo tan único.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO