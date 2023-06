Paola Jara ha puesto su nombre en alto en el género popular al consagrarse como una de las artistas más reconocidas, exitosas y queridas de la industria nacional. De allí que esté constantemente bajo la mira de sus fanáticos, quienes no se pierden un minuto de su vida personal y carrera profesional.

(Lea también: Paola Jara fue criticada por su cuerpo en un concierto: la acusan de hacerse 'retoques').

Fue precisamente uno de sus seguidores quien, hace poco, la hizo pasar uno de los sustos más “tremendos” cuando salía de una presentación en La Vega, Cundinamarca.

Según contó la intérprete de ‘Mala mujer’ en sus historias de Instagram a los más de seis millones de seguidores que posee, terminó su concierto y se dirigió inmediatamente a su carro, en el que fue sorprendida por uno de sus fanáticos, quien se encontraba escondido en el baúl.



El objetivo del joven, de acuerdo con la cantante, era obtener una fotografía con su ídolo musical. Una vez lo hizo, ayudó a contener la multitud para que la artista pudiera dejar el lugar a bordo de su automóvil.

(Siga leyendo: ¡Tenga cuidado! Paola Jara reveló que están utilizando su nombre para estafar).

“El susto más tremendo que me han pegado en un show, cuando me subí al carro después de que terminé estaba escondido en el baúl del carro para una foto, casi me mata del susto y luego nos ayudó a salir, abrió camino y todo”, escribió la compositora de ‘Murió el amor’.

La cantante de música popular es muy activa en sus redes sociales. Foto: Instagram: @paolajara

En el video que compartió en sus redes sociales, se logra observar al seguidor en la ventana del vehículo. “¿Usted cómo se metió al baúl?”, le pregunta Jara, a lo que el joven responde señalando al conductor: “Él tiene llaves”.



Después de aclarar los hechos, la cantante se despidió de manera amable y siguió su camino, no sin antes recibir una invitación por parte del fanático. “Vaya a mi cumpleaños en julio”, soltó John Jairo, como se identificó el joven.



En medio de risas, Paola Jara dijo adiós a su seguidor. Posteriormente, decidió compartir el insólito momento con sus usuarios en redes sociales, quienes mostraron su posición frente a lo que aconteció.

(De interés: Jessi Uribe fue sorprendido por Paola Jara en el aniversario de su matrimonio).

“Debería ir al cumpleaños”, “Mucha paciencia la de esa mujer” y “Yo siento que la confianza tiene sus límites”, fueron solo algunos de los comentarios de los internautas en la red social.

Más noticias

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO