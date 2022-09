Paola Jara es una de las artistas de música popular más queridas por los colombianos. Hace poco se le vio con su esposo, Jessi Uribe, cantando sobre la tarima del estadio Alfonso López, junto al mexicano Christian Nodal en el denominado ‘Megaconcierto’ de Bucaramanga.



(Siga leyendo: Paola Jara es demandada por supuesta falsificación, hurto y abuso de confianza)

Recientemente se ha vuelto tendencia en las plataformas digitales por haber realizado una tanda de la tradicional dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Allí habló con sus más de 5 millones de seguidores sobre temas varios, en especial, aquellos que tienen que ver con su vida personal y el amor.

En medio de la conversación emergió una de sus fanáticas y le preguntó: “Mi esposo siempre me ignora, pero le digo del divorcio y le renace el amor”, a lo que Jara respondió insinuando que la pareja ya venía con problemas conyugales acumulados.



“Yo me imagino que, si eso está pasando y tú quieres divorciarte, es porque definitivamente han pasado muchas cosas en tu relación y has esperado muchas veces y quizás te has preguntado dónde estaba (esposo) en varias ocasiones”, dijo la artista.



Sin embargo, el tema no quedó ahí, pues más internautas dejaron sus apreciaciones sobre las relaciones amorosas que han tenido con el fin de encontrar en las palabras de la intérprete de ‘Mala mujer’ algún consejo que les pueda servir para afrontar sus problemas.



(Lea: Marilyn Oquendo reveló que fue víctima de discriminación en un hotel de Medellín).

Además, aprovechó para promocionar su nuevo sencillo ‘Dónde estabas Tú’, canción con el que muchos de sus seguidores se han sentido identificados, y se lo hicieron saber a través de la caja de preguntas.



“Yo espero de corazón que ese capítulo en tu vida ya lo hayas superado y que ya haya pasado, a veces eso pasa es por el bien de uno […] no puedo decir que me alegra que te identifiques con ella, pero sí me alegra que te guste la canción”, respondió la cantante a al comentario de una internauta despechado.



(También: Conceden a Ricky Martin orden de protección en contra de su sobrino).

