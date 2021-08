‘He llorado’: Paola Jara sobre comentarios ofensivos en su contra

Paola Jara es una de las cantantes de música popular más reconocidas de Colombia. En 2019 lanzó ‘En tus manos’, álbum con el cual potenció su carrera. Este contiene exitosas canciones como ‘Murió el amor’ y ‘Mala mujer’.



(Le puede interesar: 'Lluvia' de sillas y agresiones durante concierto de música popular en Cali).

Debido a su fama y su vida personal, la artista suele recibir uno que otro comentario ofensivo en redes sociales.



En la actualidad, Paola cuenta con 5.2 millones de seguidores en Instagram, la gran mayoría admiradores de su carrera.



Sin embargo, la cantante también tiene varios contradictores, comúnmente llamados ‘haters’, quienes no dudan en el momento de expresarle su inconformidad por diversas razones de su vida.



(Siga leyendo: ¿Cuánto ganan Jessi Uribe y Paola Jara por sus videos en YouTube?).



Hace poco más de dos años, las críticas contra la cantante aumentaron con inusitada rapidez, pues algunos internautas rechazaron su relación con Jessi Uribe y no tardaron en hacérselo saber.

Facebook Twitter Linkedin

Jessi Uribe y Paola Jara son pareja. Foto: Instagram: @paolajarjp

Este lunes, Paola Jara le concedió a ‘RCN’ una entrevista para expresar lo que ha sentido cuando lee los insultos y las críticas.



La cantante manifestó que, aunque intenta salir adelante y no dejarse derrotar por las opiniones de otros, ha tenido momentos nostálgicos y abrumadores causados por los comentarios.



"Sí, también he llorado, poquito, pero he llorado", dijo la cantante.



Pese a esto, Paola no ha querido dar respuesta a los malintencionados comentarios que recibe a diario.



(Además: Las excentricidades que tendrían Paola Jara y Jessi Uribe en su boda).



Y esta entrevista no fue la excepción, pues sobre este tema solo añadió: "Quienes me conocen de verdad creo que no necesitan mis explicaciones y los que no me conocen, desafortunadamente, no tengo nada para decirles, porque pues deberían tomarse el tiempo. Creo que los seres humanos debemos trabajar en eso, no podemos estar señalando y criticando o juzgando cuando no conocemos a las personas".



Paola, según contó, está a punto de iniciar una gira por Estados Unidos. Va a llevar su carrera y sus éxitos a nivel internacional.

Claro que, más allá de las críticas con fundamentos escuetos, muchos internautas señalaron, en tiempos recientes, ciertas imprudencias de Jara en la pandemia.



En 2020, junto con su pareja Jessi Uribe, la cantante asistió en Medellín a una fiesta, con más de 20 invitados, cuando aún había restricciones en la ciudad.



La pareja fue grabada cuando interpretaban 'Dulce Pecado' y 'Cómo si nada'.

Más noticias

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W enseñaron su lujosa habitación

Coma mier…: ‘subida de tono’ de Catalina Maya contra Gregorio Pernía

Dijeron que no tenía calidad': atleta le dedicó medalla a Adidas y Puma

Tendencias EL TIEMPO