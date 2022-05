El pasado sábado 14 de mayo se celebró uno de los matrimonios más esperados por los fanáticos de la música popular, el de Paola Jara y Jessi Uribe. La ceremonia se llevó a cabo en Medellín. Aunque se sabía muy poco de la celebración. Los artistas fueron dejando pistas en sus redes sociales.

También, por este mismo medio compartieron algunos detalles sobre su boda como la entrada de Paola Jara a la iglesia. Este hecho fue lo que más llamó la atención de sus seguidores, ya que entró cantando la canción ‘Hay Amores’, el famoso clásico de Shakira.



Asimismo, la intérprete de ‘Salud por él’ le compartió a sus fanáticos una serie de videos en el que se ve a uno de sus invitados especiales, Jorge Celedón, cantando en el escenario. Cuando el artista de vallenato interpretó ‘Invierno pasado’ se ve a Paola agachada llorando y a Jessi Uribe bastante conmovido.



"Si ven no les miento, me los tomé todos y como cosa rara me dio por chillar (risas) y esta es de mis canciones favoritas de Jorgito", escribió la cantante en el video que publicó.

Paola Jara lloro en su matrimonio con Invierno pasado al lado de Jorge Celedon pic.twitter.com/DsGJAq6hHt — Maleja Torres (@Kamitorrs) May 16, 2022

Por medio de grabaciones que han realizado los invitados se han podido conocer más detalles del evento como la decoración, el lugar de la fiesta y un emotivo discurso que le dedicó Jessi Uribe a su esposa.



“Estoy muy feliz, yo y mi esposa, que chimba se escucha (…) la verdad estoy muy feliz porque todos los que están aquí son personas especiales la familia de Pao, mi familia (…) a partir de hoy hacen parte de nuestra familia” dijo el intérprete de ‘Dulce pecado”.

