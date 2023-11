¿Cuánto cuesta alquilar el lujoso 'jet' que usa Paola Jara para sus viajes de trabajo?

Paola Jara demostró que no viaja como cualquiera y es que para cumplirle a sus fieles fanáticos no escatima en gastos para llegar hasta donde la estén esperando. Por supuesto, aquí no se han hecho esperar aquellos que critican el estilo de vida de la artista.



Aunque la música popular se ha caracterizado por ser un mundo prácticamente de hombres, hay algunas mujeres que se han logrado consolidar. Entre ellas están: Arelys Henao, Francy, Lady Yuliana y Paola Jara.

Gracias a su éxito, en épocas del año como diciembre, los artistas tienen bastante trabajo en muchas ciudades, por esto, llegar a todos estos sitios se vuelve una ‘misión casi imposible’.



Ante esto, Paola Jara ha demostrado estar muy preparada y es que, a través de las historias de su perfil de Instagram, presumió el vehículo con el que llega a cualquier lugar donde sus ‘fans’ la estén esperando.

La antioqueña no teme en hacer una buena inversión en ‘jet’ privado para cargar todo lo que necesita para sus ‘shows’ musicales. En varias imágenes, la intérprete de ‘Murió el amor’ se dejó ver acomodando sus objetos personales y, todo el tiempo, estuvo acompañada de su esposo, el también cantante Jessi Uribe, todo esto, para llevar a Saravena, Arauca.

Paola Jara viajando en 'jet' privado. Foto: Instagram @paolajarapj

¿Cuánto cuesta viajar en jet privado como lo hace Paola Jara?

De acuerdo con una investigación realizada en diferentes portales web como: ‘Flapper’ o ‘Aeroaffaires’, un viaje en ‘jet’ privado no es nada barato y su costo siempre va a depender del tiempo de uso, el modelo, costo de aterrizaje, atendimiento en tierra y tarifa de vuelo.



Un ejemplo sería: viaje de Bogotá - Medellín de una hora costaría $ 5.500.000 (si es un Pistón), $ 14.000.000 (jet liviano) hasta los $ 30.000.000 (Challenger 300).

Jessi Uribe contó cómo es la relación de sus hijos con Paola Jara

En una reciente entrevista para el programa ‘La Red’, Jessi Uribe tocó un espinoso tema que ha generado bastante intriga entre seguidores y detractores: ¿cómo se llevan sus hijos con su esposa Paola Jara?



Según el bumangués, los niños y su pareja no tienen ningún problema entre ellos, incluso, el cariño siempre está presente. “Estuvimos en Estados Unidos con Pao y con mis hijos, y no tenemos ningún problema con eso. Pao ama mis hijos y le doy gracias a Dios todo el tiempo por eso, porque nos da bendiciones y disfrutamos momentos muy bonitos. Tenemos una relación muy bonita”, dijo Uribe para el programa de chismes.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

