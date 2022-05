Paola Jara es una de las mayores exponentes de la música popular junto a Arelys Henao y Francy. En su trayectoria se destacan éxitos como 'Pobre perro', 'Mi mayor venganza', 'Que sufra, que chupe y que llore', 'Murió el amor', 'Mala Mujer' y 'Salud por él'.

Bautizada como Paula Andrea Zapata Jaramillo, nombre real de Paola Jara, desde niña descubrió que quería dedicarse a la música, pero no a cualquier género, a la ranchera.

De acuerdo con la cantante, su familia siempre la ha apoyado en su sueño de ser artista, especialmente su padre, William Zapata, quien se ingenió su nombre artístico: Paola Jara.

El nombre real de Paola Jara es Paula Andrea Zapata Jaramillo. Foto: Instagram:@paolajarapj

"Mi papá, cuando estaba muy niña... cualquier día que estábamos viendo televisión, me dijo: 'Mija, a usted cómo le suena Paola Jara' y yo le dije: 'Papi, ¿quién es esa?' y él me respondió: 'No, es que yo estaba aquí como imaginándome si usted el día de mañana llega a grabar un disco, a mí me parece bonito y sonoro el nombre de Paola Jara", relató la cantante oriunda de Apartadó, Antioquia, en una entrevista con 'Blu Radio'.

De acuerdo con el padre de la paisa, el 'Jara' es por las primeras sílabas del segundo apellido de la artista, Jaramillo, mientras que el 'Paola' se debe a que se escucha más bonito que el Paula, al unirlo con Jara.

"Recortó el Jaramillo de mi mamá, dejó el Jara y, bueno, sí, la verdad sonaba mucho mejor, era más sonoro el Paola Jara que el Paula Jara", confesó la futura esposa de Jessi Uribe.

Paola Jara inició su carrera en la música cuando tenía 14 años. En sus primeros años cantó en los restaurantes con la complicidad de su papá y su mamá, gracias a ello fue dándose a conocer, poco a poco.

Ahora, es una de las voces más reconocidas de la música popular en el país, fue jurado del concurso 'A otro nivel' y está comprometida con el también cantante Jessi Uribe.

La cantante está próxima a cumplir 39 años el 16 de mayo de 2022. Pero lo que más llama la atención es que, según los rumores que circulan en redes sociales, se casaría con Jessi Uribe, de 35 años, el fin de semana del 14 de mayo en Llano Grande, Antioquia. Sin embargo, ninguno ha dado declaraciones al respecto.

