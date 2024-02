Paola Jara comparte el inicio de su sueño americano: ¿será permanente?

Paola Jara es una de las cantantes de música popular más reconocidas en Colombia. A lo largo de su carrera musical, han tenido la oportunidad de cantar en escenarios de diferentes países.



Sin embargo, al parecer, la paisa tendría la oportunidad de iniciar nuevos proyectos en Estados Unidos, incluso, algunos de sus fans han comentado que posiblemente que la intérprete de ‘Mala Mujer’ se quede en ese país a vivir el sueño americano.

Recientemente, Paola Jara mostró que había llegado a Dallas, Texas, un destino muy especial para ella, pues en sus historias de Instagram reveló que siente como si estuviera soñando. Además, aprovechó esta oportunidad para agradecerle a Dios y a sus fans por permitirle llegar a lugares que tal vez nunca imaginó.



"Tanto que agradecer, tantas cosas por hacer, tantos caminos por recorrer. Dame sabiduría, señor y acompáñame siempre, no me desampares", escribió en su video.



Asimismo, este tenía de fondo su canción 'Bindris'. “Seguir siguiendo el corazón. Y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando. Las rutinas”, es el pedazo de letra que se escucha en el clip.

Aunque la artista no mencionó nada de quedarse en Estados Unidos, muchos de sus seguidores interpretaron este mensaje como una despedida y que en realidad ella quiere cumplir el sueño americano.



Vale la pena mencionar que hace unos días Paola estaba acompañada de su esposo Jessi Uribe. Incluso mostraron que tuvieron la oportunidad de visitar el restaurante del chef Gordon Ramsay, 'Hell's Kitchen'.



Sin embargo, se desconoce si ahora están juntos o tuvieron que separarse para cumplir con sus compromisos laborales.

