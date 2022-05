Una de las bodas más esperadas por los internautas amantes de la música popular es la de los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe. Hace varios meses, la pareja había revelado su deseo de casarse, sin embargo, no dieron más información al respecto.

Desde hace unos días, los seguidores de los artistas han sospechado que ellos están muy próximos a casarse. Incluso, en la cuenta de Instagram ‘Rechismes’, una persona le comentó que los cantantes se iban a casar durante el fin de semana del 14 de mayo en Llano Grande, Antioquia.



(Le puede interesar: Sin peluca de colores: el pedido de Yailin que relaciona a Karol G).



“Jessi Uribe y Paola Jara se casan este fin de semana en Llano Grande, Antioquia. Te lo cuento porque una conocida va a trabajar ese día en el matrimonio de ellos”, afirmó el usuario por medio de la cuenta anteriormente mencionada.



Estos rumores tomaron más fuerza cuando la intérprete de ‘Murió el amor’ comentó en su último concierto que “ese sería su último show soltera”.

Además, este 10 de mayo Paola Jara publicó en sus historias de Instagram fotos y videos de lo que parecía ser su despedida de soltera. Estos fueron grabados en la casa de la cantante y se veía a varias de sus amigas compartiendo una clase de técnicas de maquillaje con una experta a la que invitaron a la velada.



(No deje de leer: Shakira: exempleada de la cantante lanza duras acusaciones en su contra).



También, se puede observar que el lugar está decorado con globos y con un letrero en el que se lee bride to be, lo que traduce en español futura novia.

Esta noticia sobre el matrimonio de los cantantes todavía no ha sido confirmada por ninguno de los dos. Sin embargo, en redes sus fanáticos están ansiosos por este acontecimiento.

Más noticias

- A Claudia Bahamón la intentaron robar en Cartagena: 'Camino con miedo'

- Balenciaga presenta colección de tenis rotos: valen más de $ 7 millones

- Aplazan juicio de Johnny Depp y Amber Heard: estas son las razones

- ¿Quiénes son los hijos de Don Jediondo?

Tendencias EL TIEMPO