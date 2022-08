Paola Jara sigue con su gira de conciertos por toda Colombia. El pasado 20 de agosto, la celebridad se presentó en el Coliseo del Café de Armenia, dónde hizo vibrar a sus fanáticos con sus canciones más exitosas: 'Salud por él', 'Mala Mujer' y 'La Conquista', tema que tiene con su esposo Jessi Uribe.



(Siga leyendo: Bad Bunny sufrió un accidente mientras estaba realizando uno de sus conciertos).

Sin embargo, no todo es trabajo para la compositora, pues a través de su perfil de Instagram le mostró a sus más de 6 millones de seguidores cómo aprovecha sus tiempos libres para relajarse practicando un poco de yoga.

En el vídeo, que ya cuenta con más de 50 mil 'Me gusta', se le puede ver a la cantante un poco temerosa por la maniobra que iba a realizar antes las cámaras, debido a que debe hacerse con una condición física óptima para poder mantener el equilibrio.



La ‘Sirsasana’, nombre de la postura de yoga, se destaca por enviar todo el peso del cuerpo a la cabeza mientras las piernas y los pies se dirigen al techo.



“Jajajaj perdón la grosería pero me dio susto y hace mucho que no 'miquiaba'”, dice la artista en la descripción de su publicación.



(Lea: Yeferson Cossio habló de supuesto 'encontrón' con Petro: 'Me voy para Japón').

La reacción de algunos internautas no se hizo esperar y halagaron la capacidad atlética de Jara: "Muy bien, namasté”, “tesa Pao, no es 'miquiar', todo el cuerpo con la cabeza apoyada en el suelo hace que la sangre vuelva al corazón, procura estimulación sanguínea cerebral” y “Wow, si hago eso, mínimo me quedo sin cabeza jaja”.



La antioqueña se encuentra realizando su gira denominada ‘La Conquista Tour’, junto a su esposo Jessi Uribe y se espera que terminen su calendario de presentaciones a mediados de diciembre de 2022.



(Artículos relacionados: Modelo Mika Ishii cuenta cómo la conquistó Yatra y reveló cómo es en la cama).

Más noticias

Amaranta Hank critica a Verónica Alcocer: ‘Señora conservadora y religiosa’

Alberto Linero: 'Las iglesias deben pagar impuestos y dar ejemplo'

Hombre quiso cuidar a su esposa en postoperatorio, pero no salió como esperaba

Tendencias EL TIEMPO