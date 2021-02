Infidelidades habrían aumentado durante la pandemia

Durante las largas épocas de resguardo a causa del covid-19, muchas personas aprovecharon para tener más tiempo con su pareja, mientras que en otras se ‘despertó’ la infidelidad.

La cuarentena dio pie a más tensiones en las parejas. Uno de los aspectos principales reside en la división de las tareas domésticas, del trabajo y, en algunos casos, del cuidado de los hijos.



Una encuesta que realizó la organización benéfica británica ‘Relate’ reveló que casi una cuarta parte de los participantes sentían que el encierro había añadido más presión a su relación.



Por otro lado, una proporción similar afirmó que percibían a su pareja ‘más irritante’ ante las nuevas dinámicas de convivencia.



Estos factores, también, dieron pie al aumento de la infidelidad.



En muchas ocasiones derivó de las tensiones por la pandemia, sin embargo, en varios casos el resguardo ‘sacó a la luz’ las infidelidades de las personas.

Descubriendo la mentira

Marni Feuerman, psicoterapeuta de Florida entrevistada por la ‘BBC’, dijo que vivió una avalancha de solicitudes de parejas que querían una consulta.



La experta explicó que las parejas con un buen vínculo seguían fuertes. En cambio, las parejas que más se habían visto afectadas eran las que tenían “problemas antes de que esto (la pandemia) comenzara”.



Este es el caso de Reni, una mujer de Nigeria, quien contó su historia para la ‘BBC’.



Dijo que, antes del covid, normalmente estaba demasiado ocupada para analizar las actitudes frías de su esposo, pero que apenas comenzó el confinamiento decidió revisar su teléfono y descubrió que tenía otra pareja.

“Le pedí explicaciones, y todo lo que contestó fue '¿Cómo accediste a mi teléfono?'. Fue un golpe muy duro. Creo que quiere el divorcio", afirmó.



“Divorciarse es 3,6 veces más caro que ser infiel", aseguró Lara Ferreiro, terapeuta de la plataforma de infidelidades Ashley Madison, para ‘El Mundo’, de España.

Nuevos métodos

Según Ferreiro, la plataforma Ashley Madison ha tenido un aumento continuo en la pandemia y ahora cuenta con, aproximadamente, 70 millones de usuarios en todo el mundo.



Vale resaltar que esta página gratuita, bajo el eslogan ‘'Life is short, have an affair' (La vida es corta, ten una aventura), permite el desarrollo de relaciones fuera del compromiso oficial.



Las personas que crean perfiles en la plataforma buscan conocer a alguien que tenga su mismo interés por una aventura.



Por lo tanto, las interacciones de este sitio podrían considerarse como un ‘termómetro’ para medir la infidelidad.

También es probable que la ‘nueva normalidad’ haya cambiado los métodos para mantener una relación clandestina.



“En lugar de verse en persona, se han potenciado otras vías de comunicación para seguir en contacto, como los mensajes de texto, las llamadas o los videochats", contó.



También afirmó que las ‘excusas’ han cambiado.



"Ya no se usan las viejas frases como 'trabajo hasta tarde esta noche', 'me voy a tomar con los amigos’' o 'tengo un viaje de negocios este fin de semana'. Ahora la mayoría dice 'estoy trabajando', 'tengo una llamada con amigos', 'necesito tiempo para mí' o 'voy a comprar'”.

Adicionalmente, aseguró que muchas personas de Ashley Madison siguen viéndose físicamente, pero que, ahora, el 75 % son más selectivos con los que se citan y el 61 % se volvió ‘más creativo’ para planear los encuentros.



Por último, Ferreiro dijo que este año no bajará la tendencia y, según su criterio, la gente le dará rienda suelta a sus impulsos. “2021 será el año en el que pongamos en práctica todo lo que nunca antes nos habíamos permitido hacer".

Esta no es la única plataforma de infidelidad que se ha beneficiado.



Según ‘El Mundo’, Gleeden, una página similar, ha alcanzado 160 % más conexiones, una cifra récord que, por el momento, sigue aumentando.

