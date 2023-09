Pasión de Gavilanes es una de las telenovelas más vistas en la historia de Colombia, su primera temporada marcó cifras impresionantes en rating que hace muchos años no se veían. La historias de tres hermanos en búsqueda de venganza se une a tres hermanas que solo se dejan llevar de sus sentimientos al enamorarse de unos apuestos constructores que llegan a su hacienda.

Sin embargo, esta historia también tuvo varios personajes secundarios, que fueron parte fundamental en el desarrollo de esta trama, entre ellos la recordada ‘Panchita’ quien era la mejor amiga de ‘Rosario Montes’, la cantante que interpreta Zarick León.



Cada uno de los actores dejó una huella en el corazón de los colombianos, dando a conocer sus características, muy parecidas a las de las personas del común. Con el anunció de la segunda temporada, muchas personas estaban a la expectativa de quienes serían los encargados de dar vida a los recordados personajes, pues algunos de ellos ya no se encuentran vigentes en la actuación.

Una de ellas fue ‘Panchita’ quien era interpretada por Andrea Villareal, una joven que aunque amo hacer ese personaje, su vida en la actuación no prosperó de la manera que ella esperaba. De hecho, al finalizar las grabaciones de la primera temporada de ‘Pasión de Gavilanes’ la mujer solo fue contratada para hacer un personaje secundario en una telenovela, tiempo después no se supo más de ella.



Pasados algunos años, se volvió a saber de la vida de esta mujer, quien al parecer pasó por muchos problemas económicos debido a la falta de trabajo en su carrera. Su segunda pasión era la música, por lo que decidió cantar en los buses para poder ganar dinero y así salir adelante en medio de la mala racha que atravesaba.

¿Qué hace ahora ‘Panchita’?

Andrea Villareal en la actualidad es una reconocida tatuadora, descubrió que el dibujo es uno de sus más grandes talentos, por lo que decidió sacarle el mayor provecho y ahora se dedica de lleno a este trabajo que le apasiona. En su cuenta de Instagram tiene más de 45 mil seguidores, quienes admiran los diferentes tatuajes que realizó a varias personas famosas.

Por otro lado, ella también decidió plasmar varias figuras en su cuerpo, demostrando la gran pasión que siente por este tipo de arte. Sin embargo, algunos afirman que debido a esto, los productores de la segunda temporada no la tuvieron en cuenta para las grabaciones.



Hasta el momento, la mujer se ve feliz con su trabajo y esta profesión que la llevó a descubrir su arte de una manera diferente a lo que se imaginaba. No habla mucho sobre su carrera en la actuación, por lo que no se sabe si en algún momento quiera volver a las producciones de la pantalla chica.

