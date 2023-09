El chocoramo a $800, los huevos de $200 y el pan de $200 han sido todos víctimas de la inflación en el país. Es innegable que, a través de los últimos años, el costo de vida ha subido de manera inesperada. Sin embargo, recientemente surgió la preocupación por una potencial nueva baja: el pan de $500.



Según el DANE, la tasa de inflación nacional supera el 11%, lo que, a pesar de representar una leve baja con respecto a otros meses, sigue representando una empinada subida para la materia prima usada por de las industrias mejor afianzadas en el país: la panadería.



Cabe recordar que hace cuatro días, el portal experto ‘Taste Atlas’ sacó un ranking con los 50 mejores panes del mundo, dentro del cual figuran 4 colombianos: La almojábana, de 46, el pan de queso, de 18, el pandeyuca, de 5 y el pandebono, que ocupa el segundo lugar.

Las altas posiciones en el escalafón, no obstante, resultaron inútiles a la hora de disminuir los precios de la canasta familiar, o bien, de la harina, la levadura, el azúcar, el aceite y demás ingredientes necesarios para la producción de los más de 24.000 establecimientos panaderos abiertos en el territorio nacional.



Es por esto que Marcela Morales, la presidenta de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan (ADEPAN), ha anunciado públicamente que está preocupada por un potencial y repentino incremento del costo del ingrediente de desayuno más popular del país.



Además, Morales anunció que, a partir de noviembre del 2023, se le aplicará el impuesto saludable del 10% a los alimentos ultraprocesados vendidos en panaderías. En este grupo no entra directamente el pan, pero sí otros productos que se venden en estos establecimientos, como las galletas y los ponqués, lo que también afecta las ganancias generales de los panaderos.



En conclusión, el potencial aumento del pan, o bien, de precios en las panaderías, es un asunto que preocupa a todas las familias colombianas, pues es un producto que, por su asequible precio, se ha vuelto parte fundamental de las mesas en el país. En diferencia al chocoramo, un eventual incremento en el valor del pan afectaría el presupuesto de casi todos los hogares.

Lo esperanzador: la inflación lleva 5 meses en caída

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO