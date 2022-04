La humorista Pamela Ospina ha dado de qué hablar tras su salida del programa 'MasterChef Celebrity', pues, al parecer, tuvo desacuerdos con algunos compañeros, por lo que tras su eliminación contó varios detalles de cómo se sentía en el 'reality'.



Ospina, en el programa matutino 'Buen día Colombia', de 'RCN', comentó que los conflictos que se habían generado dentro de la competencia le recordaron malas experiencias de su niñez.



El tema se generó en torno a una pregunta acerca de lo que había dicho la presentadora Claudia Bahamón, quien antes de la salida de Ospina afirmó que la humorista logró "sanar heridas" durante su tiempo en el concurso, sin dar muchos detalles al respecto.



Aunque la exconcursante dijo que era una "pregunta muy compleja", aseguró que cuando era pequeña sufrió una serie de "abusos" que la han convertido en una mujer "fuerte", pero también la han vuelto "vulnerable a ciertos tipos de tratos".



Sin revelar los nombres, dijo que en dos de sus compañeros evidenció tratos similares a los que había vivido, los cuales le "remueven muchas cosas".



"Cuando la persona que está ahí, que tú le caes mal, en este caso son dos personas que son celebridades, tú sientes que al principio es mejor no decir nada, mejor tragarte eso que pasa, mejor seguir adelante e ignorar eso que está sucediendo, pese a que te duele", explicó.



Y añadió: "Para mí eso fue como revivir un poco lo que me había pasado de pequeña, que era como callar eso y aguantarme ciertas cosas que no me hacían sentir bien".



La humorista dijo que estar en el programa la ayudó a "reafirmarse" en lo que ella es, y cree que todo lo que le ocurrió como participante es a lo que se refería Bahamón.



"Cuando uno tiene un trauma de niño, uno muchas veces se queda reaccionando de la misma manera a lo largo de la vida porque esos traumas quedan con uno. Mientras que esto me enseña a mí de tratar de entender mucho al otro", agregó Ospina.



Cabe aclara que, aunque no dijo con quién no tuvo una buena relación en la competencia, los espectadores creen que se refiere a Tostao y Aco, quienes aparentemente no se despidieron de ella cuando terminó su participación en el concurso, lo que generó críticas y dudas entre la audiencia.

