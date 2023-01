Pamela Anderson vuelve a acaparar la atención mundial tras revelar algunos detalles de su vida personal y amorosa con el rockero Tommy Lee en su nuevo libro ‘Pamela, una historia de amor’, que se estrenará el próximo 31 de enero. La revista ‘People’ publicó algunos apartados del texto, donde se identificaron sucesos nunca antes contados por la celebridad.



(Siga leyendo: Joven se quedó dormido en una cita: 'Ni siquiera terminó el segundo trago').

“Sólo queríamos tener bebés y estar juntos para siempre”, expresó Anderson para definir lo que sentía en los primeros meses de su amorío con el artista; no obstante, todo cambió tras unas cuantas polémicas que mancharon la carrera de los dos famosos.

Facebook Twitter Linkedin

Pamela Anderson tiene 55 años de edad. Foto: EFE

Su matrimonio en las playas de Cancún en 1995, marcaron el inicio de una seguidilla de controversias que empezaron a romper una de las relaciones amorosas más conocidas de la farándula internacional de aquel entonces, sobre todo, cuando robaron de su caja fuerte un video sexual que se volvió viral en pocos meses.



“Arruinó vidas, comenzando con nuestra relación, y es imperdonable que la gente, hasta el día de hoy, piense que puede beneficiarse de una experiencia tan terrible, y mucho menos de un crimen”, dice la modelo, quien dice no haber visto la cinta jamás.



(Lea: ¿Multimillonarios tacaños? Los ricos que no les dejarán nada a sus hijos).



El incansable asedio de los Paparazzi, la presión de la prensa y una relación que cada día se fracturaba, le pasaron factura a Lee, quien, en un momento de desesperación, golpeó a Anderson y a sus dos hijos Brandon, 26, y Dylan, 25, contra una pared.



“Tommy me arrancó a Brandon y nos arrojó a mí ya Dylan contra una pared, llamé al 911 (...) en ese momento nuestro infierno comenzó”, acota la modelo, quien para esa noche de 1998, quedó a cargo de sus pequeños mientras su esposo era arrestado por las autoridades.



“El divorcio de Tommy fue el punto más duro, más bajo y más difícil de mi vida (...) estaba destrozada. Todavía no podía creer que la persona que más amaba fuera capaz de lo que había sucedido esa noche. Ambos estábamos devastados, pero tenía que proteger a mis bebés”, agregó.



Casi tres décadas después, ambos mantienen una comunicación esporádica, dice “Tommy es el padre de mis hijos y estaré eternamente agradecida”.



(También: Greeicy Rendón se hizo un cambio de look extremo que sorprendió a sus fanáticos).

Una nueva vida alejada de las relaciones amorosas

Hoy presume de vivir tranquila alejada del amor y las parejas sentimentales. Se casó otras cuatro veces luego del suceso con Lee y hace apenas dos años terminó su vínculo con Dan Hayhurst, su guardaespaldas, con quien estuvo casada un año. Así mismo, hizo lo propio con Kick Rock y Rick Salomon ( se casó dos veces).



“Vivo una vida más romántica ahora que estoy sola que en las relaciones (...) enciendo mis velas, hago sonar mi música. Tengo mi piano, estoy seguro de que sería maravilloso si alguien más estuviera en mi vida y quisiera lo mismo. Por lo general, se trata de atender a ellos, y tiene que haber un equilibrio”, señala en su libro.



“No necesito que alguien me traiga rosas (...) acabo de plantar cien rosales. Puedo conseguirlos cuando quiera, y son mis rosas favoritas”, escribió desde la antigua granja de sus abuelos en Vancouver, donde vive con sus cinco perros.



(La también: TikTok reveló género de su bebé con confeti de colores, su novio es daltónico).

"Certificado de autenticidad"



Pamela Anderson y Tommy Lee 1995 pic.twitter.com/66gpIrqrxE — UCFasimétrico 🎬 (@UCFasimetrico) June 5, 2021

Habló de su abuso sexual



En las memorias de su libro habló de cómo superar un abuso sexual y lo que logró contra 'viento y marea' durante la construcción de su carrera.



“Lo hice contra viento y marea (..) siento que definitivamente descubrí quién no soy a lo largo de mi vida y ahora estoy recordando quién soy. En mi caso, fue una niñera quien me sexualizó muy temprano, obligándome a jugar juegos extraños con su cuerpo, ella me amenazó para que no le dijera a nadie”, dijo.



Tampoco dijo nada unos años más tarde, cuando fue violada por un hombre unos diez años mayor. Sucedió cuando ella tenía alrededor de 12 o 13 años. Después de eso, dijo: “Una parte de mí simplemente se rindió. Eso fue como otro clavo en el ataúd”.



“Estoy segura de que hay personas que luchan como yo y quería decirles a esas personas que eres humano y que no eres malo. Quiero ayudar. Cuando alguien te dice que no digas algo, es cuando necesitas decirlo. Los depredadores eligen víctimas a las que saben que van a humillar de maneras que van a ser difíciles para ellos que le digan a alguien”, concluyó.



(Le puede interesar: Modelo de senos grandes se queja de no poder viajar en cabina económica de avión).

Pamela Anderson, 1992. pic.twitter.com/qW1qB9Jveg — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) January 14, 2023

Más noticias

Jaime Eduardo Paz Paredes

Redactor Tendencias